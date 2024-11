Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (13. 11. 2024)

Máme tady středu a to znamená i náš pravidelný seriál toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát z dokumentů, filmů a seriálů můžeme doporučit třeba Návrat krále: Pád a vzestup Elvise Presleyho, druhou řadu atletického dokumentárního seriálu Sprint nebo pokračování oceňovaného animovaného seriálu Arcane.

Návrat krále: Pád a vzestup Elvise Presleyho (Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley)

Datum premiéry: 13. 11. 2024

13. 11. 2024 Účinkují: Elvis Presley, Priscilla Presley, Billy Corgan, Darlene Love, Baz Luhrmann

Měl neopakovatelnou šanci předvést světu, že je pořád králem rock ‘n’ rollu. Zjistěte, jak to v osmašedesátém bylo s triumfálním televizním comebackem Elvise Presleyho v dokumentárním snímku Návrat krále: Pád a vzestup Elvise Presleyho, kde vystoupí mimo jiné také Priscilla Presley, Billy Corgan nebo Darlene Love.

Červen 1968 byl pravděpodobně nejvýznamnějším mezníkem v kariéře Elvise Presleyho. Jeho raketovému vzestupu k hvězdným výšinám v polovině 50. let předcházelo dvouleté působení v americké armádě, které začalo v březnu 1958. Když se v roce 1960 vrátil, země stála na pokraji dramatických změn. Toto desetiletí s sebou přineslo zásadní změnu v politice, popkultuře i hudbě.

Sprint

Datum premiéry 2. řady: 13. 11. 2024

13. 11. 2024 Účinkují: Michael Johnson, Usain Bolt

Seriál o elitních sprinterech a jejich přípravě na souboj o titul nejrychlejšího člověka planety. Jak se vyrovnají s dotěrnými novináři a tvrdou konkurencí? V dokumentární sérii Sprint mohou diváci nahlédnout do zákulisí královny atletiky a poznat ji tak, jak nikdy doposud. Nebudou přitom chybět ani takové hvězdy, jako nejlepší sprinter všech dob, Usain Bolt.

Tento seriál sleduje sportovce z celého světa a proniká do psychiky elitních závodníků, kteří trénují, aby se stali nejrychlejšími lidmi na planetě. Exkluzivní náhled do zákulisí, kde hraje roli psychická odolnost sprinterů, kteří zasvětili celý svůj život tomu, aby v rekordním čase protnuli cílovou čáru, kde o jejich profesionální budoucnosti rozhodují pouhé zlomky sekund. Druhá řada se bude zabývat mimo jiné nejlepšími sprintery olympijských her v Paříži v roce 2024.

Arcane

Datum premiéry 2. řady: 8., 16. a 23. 11. 2024

8., 16. a 23. 11. 2024 Namluvili: Hailee Steinfeld, Kevin Alejandro, Ella Purnell, JB Blanc, Katie Leung

Sousední města Piltover a Zaun proti sobě válčí a dvě sestry stojí v souboji magických technologií a protichůdných názorů na opačných stranách barikády. Animovaný seriál Arcane ze světa videoherního hitu League of Legends, patří nejen mezi nejdražší animované seriály všech dob, ale také mezi ty nejlépe hodnocené. Nenechte si ujít druhou řadu, jejíž první část je k dispozici ke shlédnutí už od 8. listopadu, druhá část bude ke shlédnutí 16. listopadu a třetí části se dočkáme 23. listopadu.

Ponořte se opět do hlubokého konfliktu mezi sestrami Vi a Jinx, který se odehrává na bouřlivém pozadí. Druhá řada seriálu, který vytvořilo talentované duo Christian Linke a Alex Yee bude zároveň poslední, takže si tuto bláznivou jízdu rozhodně nenechte uniknout.