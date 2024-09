Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (11. 9. 2024)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaši pozornost. Které byste naopak neměli minout?

Ángel Di María: Prolomená kletba (Ángel Di María: Breaking Down the Wall)

Datum premiéry 1. řady: 12. 9. 2024

12. 9. 2024 Účinkují: Ángel Di María

Hráč ze skromných poměrů, který to dotáhl až na mistra světa. Dokument o životě a kariéře legendárního argentinského fotbalisty můžete sledovat v dokumentu s názvem Ángel Di María: Prolomená kletba, jenž se dopodrobna podívá na život fotbalisty, který možná není tak známý jako jeho spoluhráči z reprezentace, ale v srdcích mnoha fanoušků si přesto získal místo, především díky své hře.

Třídílný dokumentární seriál, který přináší intimní a bezprecedentní portrét života a kariéry ikonického hráče argentinského národního fotbalového týmu. Od jeho skromných začátků až po korunu mistra Ameriky a světa, tato produkce zahrnuje oběti, frustrace, úspěchy a triumfy jednoho z nejvýznamnějších hráčů své generace a odhaluje muže, který se skrývá za maskou sportovce.

Oškliví (Uglies)

Datum premiéry: 13. 9. 2024

13. 9. 2024 Hrají: Laverne Cox, Joey King, Chase Stokes, Brianne Tju, Jan Luis Castellanos

Dívka z dystopického světa budoucnosti, kde vládnou vynucené standardy krásy, má jít na povinnou plastickou operaci. Místo toho se ale vydá hledat ztracenou kamarádku. Dobrodružné sci-fi s názvem Oškliví, ve kterém hrají Joey King, Keith Powers, Brianne Tju, Chase Stokes a Laverne Cox, dává divákům pohled na zdánlivě dokonalý svět, pod jehož povrchem se skrývají tajemství, která je lepší nezjišťovat.

Ve futuristickém světě, kde se v šestnácti letech provádí kosmetická operace, se Tally nemůže dočkat, až se připojí ke zbytku společnosti. Když jí však uteče kamarádka, vydává se Tally na cestu za její záchranou, která převrátí vše, co si myslela, že chce. Podobenství o dnešním světě, který je posedlý vzhledem a pozlátkem, dává prostor zamyslet se nad tím, co je v životě důležité a jaké by měly být naše priority.

Do ohně: Ztracená dcera (Into the Fire: The Lost Daughter)

Datum premiéry 1. řady: 12. 9. 2024

12. 9. 2024 Režie: Ryan White

Dvoudílný dokument o ženě, která pátrá po osudu svojí dcery. Kdysi ji totiž dala k adopci, ale v roce 1989 se po ní slehla zem. Matka se ocitá v labyrintu nezodpovězených otázek, když zjistí, že dcera, kterou před lety dala k adopci, zmizela – o tom je ve stručnosti dokumentární série s názvem Do ohně: Ztracená dcera, která představuje pro mnoho lidí neznámou situaci, ve které by se ovšem nechtěli nikdy ocitnout.

Pětatřicet let poté, co se Cathy Terkanianová vzdala své dcery a dala ji k adopci, se dozvídá zdrcující zprávu: její dcera je nezvěstná a obává se, že je mrtvá. S podporou amatérského detektiva a místních úřadů začíná Cathy vyčerpávající desetiletou misi, jejímž cílem je odhalit pravdu o osudu její dcery a proniknout hluboko do stinné sféry pohřešovaných osob. Tuto cestu zachycuje film v režii Ryana Whitea.