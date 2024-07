Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (10. 7. 2024)

Středa je opět tady a s ní i náš pravidelný seriál, který vám doporučuje to nejzajímavější, co se v následujících sedmi dnech objeví na známé streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme doporučit například sportovní dokumentární seriál Receiveři, italské drama Zmizely v noci nebo třeskutě zábavný animovaný seriál Exploding Kittens.

Receiveři (Receiver)

Datum premiéry 1. řady: 10. 7. 2024

10. 7. 2024 Produkce: Patrick Mahomes, Peyton Manning

Strhující seriál, který během sezóny 2023 sleduje hráče amerického fotbalu na pozici receivera, jako jsou D. Adams, J. Jefferson, G. Kittle, D. Samuel a A. St. Brown. Ponořte se do skutečného sportovního dramatu sportu, který u nás není až tak známý a populární. V americkém fotbale jsou nicméně receiveři jednou z nejobtížnějších pozic, o čemž se můžete sami přesvědčit v dokumentárním seriálu Receiveři.

Říká se, že v NFL není těžší pozice než rozehrávač. Ale přihrávka je jen polovina příběhu. Receiver sleduje pět nejlepších chytačů přihrávek v NFL v průběhu sezóny 2023 na hřišti i mimo něj: Davante Adams, Justin Jefferson, George Kittle, Deebo Samuel a Amon-Ra St patří mezi hráče, které tento dokumentární seriál drží pod drobnohledem a vy se tak můžete seznámit s tím, co obnáší být receiverem.

Zmizely v noci (Vanished into the Night)

Datum premiéry: 11. 7. 2024

11. 7. 2024 Hrají: Annabelle Wallis, Riccardo Scamarcio, Massimiliano Gallo, Gerhard Koloneci, Radu Murarasu

Táta od rodiny má kvůli rozvodu starostí až nad hlavu. Z jejich domu na samotě pak ale záhadně zmizí obě jeho děti a on musí vyrazit na nebezpečnou misi. Italský snímek Zmizely v noci slibuje pořádné evropské drama, jako tady už dlouho nebylo. Co se skrývá za tajemným zmizením?

lena je americká psychiatrička, která přišla do Itálie kvůli lásce k Pietrovi, muži s bouřlivou minulostí. Vzali se, narodily se jim dvě děti a jejich snem bylo obnovit statek Masseria a přeměnit ho na hotel. Ale nevyšlo to a Pietro a Elena se brzy rozešli. Jedné noci se jejich děti vypaří, když jsou s Pietrem na farmě. Pietro je všude hledá a nakonec je v zoufalství nucen varovat Elenu, s níž vede spor o opatrovnictví dětí. Když se k němu Elena dostane, napadne ho a zuřivě mu to vyčítá. Až do chvíle, kdy obdrží telefonát: jejich děti byly uneseny, aby je získali zpět, budou muset do 36 hodin zaplatit 150 000 eur v hotovosti.

Exploding Kittens

Datum premiéry 1. řady: 12. 7. 2024

12. 7. 2024 Namluvili: Tom Ellis, Lucy Liu, Mark Proksch, Ally Maki, Sasheer Zamata

Bůh i jeho věčná sokyně, kterou zplodil sám Satan, musí v podobě mluvících koček žít mezi obyčejnými lidmi. A rozhodující souboj dobra a zla může začít. Ďábelsky vtipný seriál pro dospělé podle slavné karetní hry Výbušná koťátka, byste rozhodně neměli minout. Postavy namluvili například Tom Ellis, Sasheer Zamata, nebo známá hollywoodská herečka Lucy Liu.

Země stojí za houby, a tak je Bůh vyhozen a poslán na Zemi, aby se znovu spojil s lidstvem. Háček? Je uvězněn v těle baculaté kočky domácí. V rámci rehabilitace se nastěhuje do dysfunkční rodiny a snaží se řešit jejich problémy, ale nakonec stráví spoustu času honěním laserových ukazovátek. A aby toho nebylo málo, ukáže se, že jeho soused, který je také kočka, není nikdo jiný než jeho nemesis, Satan. Výsledkem je ultimátní souboj dobra se zlem.