Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (1. 5. 2024)

Středa je zde a s ní i náš pravidelný seriál, který vám dá tipy na to nejzajímavější, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme doporučit kupříkladu seriál Muž na vrcholu, životopisné drama Pěkná rebelka nebo komediální vystoupení známého komika Katta Williamse s názvem Woke Foke.

Muž na vrcholu (A Man in Full)

Datum premiéry 1. řady: 2. 5. 2024

2. 5. 2024 Hrají: Jeff Daniels, Bill Camp, Aml Ameen, Jon Michael Hill, Nathan Rudd

Magnát z Atlanty, kterému se byznys s nemovitostmi rozpadá pod rukama, se musí prodrat zpátky na vrchol. Hrozí mu ale bankrot a navíc má spoustu nepřátel. Seriál Muž na vrcholu je z pera držitele Emmy a autora Sedmilhářek Davida E. Kelleyho, ve kterém hvězdnému obsazení vévodí hvězdný herec Jeff Daniels.

Když atlantský realitní magnát Charlie Croker čelí náhlému bankrotu, střetnou se politické a obchodní zájmy a Charlie brání své impérium před těmi, kteří se snaží využít jeho úpadku. Pád mocného člověka z vrcholu podle předlohy známého autora Toma Wofla slibuje strhující a napínavou podívanou, u které vydržíte přilepení jako vosa na bonbónu.

Pěkná rebelka (Beautiful Rebel)

Datum premiéry: 2. 5. 2024

2. 5. 2024 Hrají: Maurizio Lombardi, Selene Caramazza, Stefano Rossi Giordani, Andrea Delogu, Alessandro Cucca

Gianna Nannini, která patří mezi největší italské rockové hvězdy, si šla za svým snem navzdory vlastní rodině i hudebnímu průmyslu. Jak to ale celé vlastně začalo? Životopisné drama Pěkná rebelka pojednává o výrazné osobnosti italské hudby Gianně Nannini a kromě úspěchu mapuje také její neméně bouřlivý soukromý život.

Střípek ze života jednoho z nejpronikavějších a nejznámějších hlasů naší hudby, třicetiletý příběh od dětství a kořenů jejího života a kariéry až po její svatořečení, procházející zlomovým bodem, který rozděluje Giannin život na dvě části, a to natolik, že je považován za její skutečné narození: rok 1983. Pěkná rebelka bere diváky na cestu do života a tvůrčí mysli ženy schopné formovat emoce poezií a hudbou. Jedinečná, revoluční umělkyně, vymykající se jakýmkoli schématům a definicím, neustále hledající inspiraci, proměnu, která učinila hudbu a svobodu svým manifestem.

Katt Williams: Woke Foke

Datum premiéry: 5. 5. 2024

5. 5. 2024 Účinkují: Katt Williams

V druhém živě streamovaném stand-upovém vystoupení na Netflixu to komik Katt Williams na jevišti pořádně rozjede. Černošský komik Katt Williams ve svém stand-upu Woke Foke rozjede pořádnou show, na kterou jsou jeho příznivci zvyklí. Pokud jej a jeho neotřelý humor neznáte, máte ideální příležitost k tomu to nyní napravit.

Katt Williams za dva týdny uvede svůj třetí speciál pro Netflix s názvem Woke Foke a upoutávka slibuje, že „stát se může cokoli.“ Komik a provokatér v novém stand-upu opět zkouší hranice. Dvaapadesátiletý herec v rámci festivalu Netflix Is a Joke Fest debutuje živým komediálním speciálem Katt Williams: Woke Foke. Můžete si vsadit na to, že se stane téměř cokoli kromě předvídatelného – to není Williamsův styl.