Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (1. 1. 2025)

Nový rok je tady a s ním se vrací i náš pravidelný seriál, který vás upozorňuje na ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát stojí za zmínku například animovaný film Wallace a Gromit: Pomstu poznáš po peří, seriál z prostředí realit Manhattan na prodej nebo pohled do zákulisí známé americké talk show Jerry Springer: Rvačky, kamera, akce.

Wallace a Gromit: Pomstu poznáš po peří (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl)

Datum premiéry: 3. 1. 2025

3. 1. 2025 Namluvili: Diane Morgan, Adjoa Andoh, Lenny Henry, Reece Shearsmith, Garth Jennings

Wallace, kterému se jeho supermoderní vynález utrhne ze řetězu, čelí obvinění ze série podezřelých zločinů. Gromit proto musí svého páníčka vytáhnout z pořádného maléru. Čtyřnásobný držitel Oscara, režisér Nick Park a Merlin Crossingham, nominovaný na cenu Emmy, se vracejí s novým epickým dobrodružstvím s názvem Wallace a Gromit: Pomstu poznáš po peří, které si na ČSFD vysloužilo sympatické hodnocení 83 procent.

V dalším díle se Gromitovy obavy, že Wallace začíná být příliš závislý na svých vynálezech, ukáží jako oprávněné, když Wallace vynalezne „chytrého“ skřítka, který jako by měl vlastní rozum. Když se ukáže, že věci možná řídí pomstychtivá postava z minulosti, je na Gromitovi, aby bojoval se zlověstnými silami a zachránil svého pána, jinak už Wallace možná nikdy nebude moci znovu vynalézat.

Manhattan na prodej (Selling The City)

Datum premiéry 1. řady: 3. 1. 2025

3. 1. 2025 Hrají: Abigail Godfrey, Eleonora Srugo, Giselle Meneses Nunez

Sentimentální reality show o ambiciózních makléřích z newyorské realitky, kteří kšeftují s nemovitostmi za miliony dolarů. A moc dobře přitom ví, že šaty dělají člověka. Seriál Manhattan na prodej nás zavede do zákulisí realitního byznysu na místě, které se drahými nemovitostmi jen hemží.

Od tvůrců seriálů Makléři z Hollywoodu a Makléři z Orange County přichází nový seriál jménem Manhattan na prodej, který sleduje dynamickou skupinu nesmlouvavých realitních agentů společnosti Douglas Elliman, kteří se pohybují ve světě luxusních nemovitostí v New Yorku. Manhattan na prodej slibuje přinést veškeré vzrušení na pozadí ohromujícího prostředí městských nemovitostí, od intenzivní konkurence až po rychle se rozvíjející kariéru a osobní dramata těchto realiťáků.

Jerry Springer: Rvačky, kamera, akce (Jerry Springer: Fights, Camera, Action)

Datum premiéry 1. řady: 7. 1. 2025

7. 1. 2025 Účinkují: Jerry Springer

Neuvěřitelný dokument, který dává nahlédnout do zákulisí nejkontroverznější americké talk show, kde nebyla o skandály nouze. Jerry Springer je známá postava amerických talk show a jedna z legend televizní zábavy za velkou louží. Dokumentární série Jerry Springer: Rvačky, kamera, akce nám dá nahlédnout do zákulisí a společně přijít na to, co stojí za velkým úspěchem jednoho člověka.

Tento dechberoucí dvoudílný seriál vypráví příběh Show Jerryho Springera tak, jak ho neznáte. Seriál plný mimořádných svědectví a odhalení zasvěcených lidí z pořadu zkoumá, jak se tato talk show stala jedním z největších a nejskandálnějších televizních hitů devadesátých let. Za zábavnou fasádou se nicméně skrývají temnější odstíny. S výpověďmi producentů a bývalých hostů pořadu Jerry Springer Show se začíná vynořovat temnější obraz destrukce, kterou pořad způsobil, a vyvstávají nové otázky o tom, kdo je za to zodpovědný a kam až by se mělo zajít ve jménu zábavy.