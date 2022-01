Předplatné Ubisoft+ míří na Xbox, do Game Passu se ale nepodívá

Distribuční model her skrze předplatné získal v posledních letech značnou oblibu, o čemž svědčí jejich počet. Své vlastní předplatné s bohatou knihovnou her nabízí celá řada společností, od Microsoftu, přes Electronic Arts, až po Ubisoft. Právě poslední zmíněný distributor se svou službou Ubisoft+, která čítá více než 100 her známé francouzské firmy, až doposud cíli především na hráče na PC a streamovací službě Stadia.

To se ale nyní mění. Ubisoft totiž oznámil, že jeho předplatné zamíří také na konzole Xbox od Microsoftu. Ten sám provozuje úspěšnou službu Game Pass, která je považována za etalon na tomto poli. Ačkoli se pro hráče jedná o dobrý důvod k oslavě, způsob, jakým bude služba na Xboxu k dispozici, může pro někoho být pomyslnou hořkou pilulkou – na rozdíl od služby EA Play, která je od roku 2020 integrovaná do předplatného Game Pass, bude Ubisoft+ fungovat nezávisle na streamovací službě od Microsoftu. Pokud si předplácíte Game Pass a zároveň máte rádi hry od Ubisoftu, připravte si každý měsíc navíc 15 euro (cca 399 Kč).

Ubisoft+ nebude k dispozici v Game Passu, ale samostatně

Kdy přesně bude Ubisoft+ dostupný na Xboxu není v tuto chvíli jasné a přesnou odpověď neposkytl ani komunitní manažer Ubisoftu Daniel O’Connor. Jako drobnou náplast mohou hráči vnímat dostupnost Rainbow Six: Extraction v rámci předplatného Game Pass hned v první den spuštění, tedy 20. ledna. Do služby od Microsoftu také brzy zamíří Mass Effect: Legendary Edition, The Anacrusis či Spelunky 2.