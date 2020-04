Pražské metro opět rozšiřuje pokrytí mobilním signálem

I v této době operátoři ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) a společností CETIN intenzivně pracují na dalším pokrývání pražského metra vysokorychlostní mobilní sítí LTE. Operátoři v těchto dnech spustili testovací provoz na trase B v úseku Křižíkova – Invalidovna, a pokračují ve výstavbě dalších úseků na trasách A a B.

V následujících týdnech se chystají pokrýt jeden z nejvytíženějších úseků na trase A Můstek – Muzeum. Do konce června by se LTE síť měla rozšířit také na úseky Staroměstská – Dejvická, Florenc B – Českomoravská a Smíchovské nádraží – Anděl.

Kde všude lze mobilní sítě využívat?

V současnosti mohou cestující využívat mobilní služby ve standardu LTE již v 18 stanicích a přilehlých tunelech v úsecích Bořislavka – Nemocnice Motol (4 stanice) na trase A, na trase C v úseku Nádraží Holešovice– Roztyly (12 stanic), a nově také v úseku Křižíkova – Invalidovna (2 stanice).

Původní plán, pokrýt do konce března 2020 dalších 16 stanic a přilehlých tunelů, se bohužel zejména kvůli velmi pomalému stavebnímu řízení nepodařilo splnit. Navíc aktuální nouzový stav má vliv i na technické práce pod zemí – i zde musí pracovníci dodržovat předepsané zásady, a stavební firmy se potýkají s vyšší nemocností. Ale i přesto všechny zúčastněné strany pevně věří tomu, že do léta letošního roku bude pokryto dalších 11 stanic a spojovacích tunelů mezi nimi. Tímto krokem budou pokryty stanice v širším centru hlavního města, které z pohledu prací zároveň patří k těm nejobtížnějším.

Fakta a zajímavosti

Na vlastní náklady. Konsorcium operátorů (O 2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic) a společnosti CETIN pokrývá pražské metro LTE technologií na vlastní náklady. Výstavbu koordinuje společnost T-Mobile Czech Republic. Pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi stojí v průměru 10 milionů Kč v závislosti na jeho délce.

Je to dálka. Nejdelší i nejkratší mezistaniční úsek v pražském metru se nachází na trase C. Největší vzdálenost (2 748) m je mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Kobylisy, kde ani obhlídku není možné stihnout za jednu noc, ale je třeba ji rozdělit na dvakrát. Na druhou stranu nejkratší úsek (425 m) vede ze stanice Muzeum C na Hlavní nádraží.

Pouze v noci. Výstavba LTE sítě může v metru probíhat pouze v noci, v krátké době necelých tří hodiny, kdy vlaky nejezdí. Výstavbu je třeba koordinovat s probíhající rekonstrukcí některých stanic a tunelů, které mají přednost, a během kterých síť LTE instalovat nelze. Každou noc pracuje v metru na 70 techniků operátorů. K instalaci a montáži sítě LTE do jedné stanice je potřeba 50 hodin (+ hodiny příprav před samotným vstupem do tunelu), pokrytí tunelu mezi dvěma stanicemi zabere 2 měsíce v obou směrech.

Trasa D: Smlouva s Dopravním podnikem hl. m. Prahy podepsaná v roce 2018 zahrnuje pokrytí jak existujících tras, tak i postup v případě rozšíření metra o další nové stanice či úseky. V takovém případě mohou operátoři požádat o rozšíření služebnosti i na nově budované stanice a tunelové úseky. Všechny zúčastněné strany v současnosti společně koordinují další kroky tak, aby pokrývání plánované trasy D probíhalo již během výstavby nového metra.