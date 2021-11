Používáte telefon v ochranném krytu? Dejte nám vědět v anketě týdne

Chytré telefony se sice velmi často pyšní celou řadou certifikací potvrzujících jejich odolnost a výdrž, nicméně před nešikovnýma rukama člověka je jen tak něco neochrání. Kompenzovat nechtěné pády na zem mají za úkol obaly a kryty, které sice výrazně promění design smartphonu, na druhou stranu mohou pomoci před nucenou výměnou displeje, která nebývá nejlevnější.

Zatímco někteří z nás se pyšní tím, že jim telefon z ruky nikdy nevypadl, pro jiné je alespoň základní obal naprostou nutností. V naší anketě týdne nás zajímá, zda používáte obaly a kryty pro svůj chytrý telefon, případně kolik jich vlastníte. My sami v redakci se nemůžeme shodnout, zda obaly na svých smartphonech potřebujeme, či nikoli. Někteří například tvrdí, že zabalit telefon za 30 tisíc do levného silikonového obalu je hřích. Jiní by naopak bez obalu museli svého mobilního mazlíčka už několikrát nechat opravit.

Kolik vlastníte obalů pro váš smartphone? Preferujete originální kryty nebo neoriginální? Nemám ani jeden

Jeden mi bohatě stačí

Mám dva

Vlastním tři a více obalů

Preferuji originální kryty od výrobce

Mám raději kryty od třetích stran Zobrazit výsledky

Jak jste na tom vy? Používáte obaly a kryty? Kolik jich vlastníte? A preferujete originální kryty od výrobce, nebo ty od třetích stran? Hlasujte v anketě (můžete zvolit více možností) nebo nám dejte vědět do komentářů.