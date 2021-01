Používáte Philips Hue? Tohle nové příslušenství vám udělá radost

Pokud ve své chytré domácnosti používáte světla Philips Hue, pravděpodobně bojujete s jednou nepříjemnou vlastností. Většina uživatelů totiž světla Philips Hue dokupuje až ve chvíli, kdy má doma klasickou elektroinstalaci a běžné vypínače dávno vyřešené, což v praxi znamená, že osvětlení ovládáte přes dodávaný dálkový ovladač.

Aby tato kombinace fungovala, je nutné mít světla neustále pod proudem – klasický vypínač na zdi je potřeba mít v zapnuté poloze. Zvyknout se na to dá, ale i tak se mi čas od času stane, že reflexivně při odchodu z místnosti sáhnu po klasickém vypínači, čímž žárovku Philips Hue kompletně „odstřelím“ od napájení. A ještě vtipnější situace nastanou, když k nám domů přijde návštěva, která automaticky sahá po klasických vypínačích.

Tomu by ale už v březnu mohl být konec. Philips totiž představil nový modul do krabičky pod vypínač (Hue Wall Switch), který bude světlo i po vypnutí držet pod proudem. Prakticky tak nebude nutné mít na zdi dva ovladače – jeden klasický a druhý Philips Hue (dimmer).

Rozměry modulu jsou velice kompaktní – 43,3 x 38 x 10,2 mm. Pro srovnání, Shelly 1 má 41 x 36 x 17 mm. Napájení modulu zajišťuje klasická knoflíková baterie (pravděpodobně CR2032), se kterou Philips slibuje výdrž okolo 5 let. Napájení přímo z rozvodů v krabičce by bylo příjemnější, nicméně to by se údajně negativně projevilo na celkové velikosti modulu. V praxi tedy bude nutné po několika letech obměnit baterie ve všech takto instalovaných modulech pod vypínači.

Coming soon: the wall switch module! Make any light switch smart by installing this little gadget behind the wall plate. Your smart lights stay reachable — and you can use the light switch to set your favorite light scenes.

Europe: spring 2021

North America: summer 2021 pic.twitter.com/197GqSye4c

— Philips Hue (@tweethue) January 14, 2021