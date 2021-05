Postavte si vlastní fotoaparát. Potřebujete 3D tiskárnu, Raspberry Pi a kutilské nadšení

S programovacími deskami Raspberry Pi lze zažít spoustu legrace; můžou zastoupit počítač, ovládat chytré spotřebiče, nahradit domácí server nebo se stát multimediálním zařízením k televizoru. Dvojice Ping-Hsun Chen a Ruha Cheng se dokonce rozhodla postavit okolo Raspberry Pi vlastní fotoaparát nazvaný RUHAcam.

RUHAcam: postavte si doma vlastní fotoaparát

Pravda, seznam dílů je poměrně široký, ovšem díky kutilskému nadšení se podařilo poskládat veškeré komponenty do funkčního celku. Kromě Raspberry Pi Zero je zapotřebí obstarat si fotočip Raspberry Pi HQ Camera, podporovaný objektiv (s bajonetem C- a CS-), displej, baterii a několik dalších drobných součástek jako jsou tlačítka a kabeláž.

Celek je pak zabalen do vlastní krabičky z 3D tiskárny, která dává tomuto podomácku vyrobenému fotoaparátu působivý retro nádech. Všechny použité komponenty jsou volně dostupné na internetu, podrobný návod a schémata zapojení najdete na GitHubu; veškeré softwarové částí jsou sdílené pod otevřenou licencí MIT.

Tvůrci kamery mají v plánu tento projekt dále rozvíjet, například vylepšit softwarové rozhraní a doplnění možnosti komunikace se smartphony.