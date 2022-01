Porsche sjednocuje své mobilní aplikace do jedné, poslouží jako centrální hub

Automobilka Porsche přepracovala své digitální služby pro chytré telefony a zkombinovala funkce více aplikací do jedné s názvem My Porsche. Ta bude fungovat jako centrální rozhraní pro majitele vozů německého výrobce aut.

Nová aplikace převezme funkce My Porsche Essentials, Connect App a Car Connect App. V následujících měsících přibude integrace dalších aplikací jako je Porsche Charging či aplikace Porsche – Good to knows. Integrace celé škály služeb a informací do jedné aplikace usnadní zákazníkům používání a vytvoří jediný přístupový bod do digitálního světa Porsche prostřednictvím moderního rozhraní. Aplikace My Porsche bude kompatibilní s modely Porsche od roku 2016 a mladšími.

Po propojení smartphonu a vozidla Porsche aplikace zobrazí důležité parametry vozu a může být použita také pro vzdálený přístup a ovládání vybraných funkcí auta přes telefon. My Porsche podporuje rovněž procesy nabíjení elektromobilů a plug-in hybridů, usnadňuje kontakt se svým prodejním a servisním místem, plánuje a rezervuje servisní termíny a dokáže pomáhat se zodpovídáním otázek týkajících se vozidla samotného.

My Porsche umí také kontrolovat stav paliva nebo nabití, zobrazí počet ujetých kilometrů, polohu automobilu a nechybí ani statistiky minulých jízd nebo nastavení sledovacího systému VTS. Aplikace rovněž nabízí komplexní konektivitu – propojuje účty streamovacích platforem a kalendáře s danými aplikacemi ve vozidle, zjednodušuje navigaci synchronizací cílů a bodů zájmů mezi smartphonem a palubním systémem Porsche Communication Management

My Porsche sjednocuje hned několik aplikací německé automobilky

Aplikace My Porsche je k dispozici ve 47 zemích (včetně Česka) a 25 jazycích pro iOS (verze 14 a novější) i Android (verze 8 a novější). Funkce aplikace My Porsche jsou k dispozici pro všechny současné modely Porsche a také pro mnoho starších typů, například Porsche 718 Boxster, 718 Cayman (od modelového roku 2016), Porsche 911 (od modelového roku 2016), Porsche Panamera (od modelového roku 2016), Porsche Macan (od modelového roku 2016), Porsche Cayenne (od modelového roku 2016) nebo Porsche Taycan.