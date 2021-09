Porsche nazulo holínky a nebojí se zašpinit. Vyzkoušeli jsme Taycan Cross Turismo

Je tomu už několik málo let, kdy Porsche představilo myšlenku praktičtějšího elektrického sportovního auta, které by se nemělo bát ani nějakých těch polních cest. Čas se od té doby posunul až do března letošního roku, kdy Porsche představilo Taycan Cross Turismo a my jsme měli možnost se s ním svézt na českých silnicích.

Změny najdete, ale stále je to ten skvělý Taycan

Silueta se prakticky nezměnila, jen záď trochu vyrostla. Jedná se o podobný příběh, který se v minulosti odehrál u modelu Panamera, který později dostal sourozence – Panameru Sport Turismo. I tento model hrál na praktičtější notu, a to především kvůli většímu zavazadelníku. Ten je oproti Taycanu větší o 39 litrů a celkově pojme 446 litrů, v případě sklopení zadních sedadel jde až o 1212 litrů.

Osobně jsem za necelé dva dny více přišel na chuť standardní verzi Porsche Taycan a Cross Turismo mě po designové stránce až tak neuchvátilo, ale jedná se o subjektivní názor. O prodeje se rozhodně nebojím, ostatně když Porsche uvádělo Taycan na trh, cílem bylo prodat dvacet tisíc kusů a to se z velké části podařilo už za prvních šest měsíců. S Cross Turismem to s velkou pravděpodobností bude velmi podobný případ.

Rychle, rychleji a nejrychleji

Stejně jako Taycan i Cross Turismo se prodává ve čtyřech verzích. Základní varianta s pohonem zadních kol pracuje s maximálním výkonem 476 koní a po více než 100 kilometrech, které jsem měl čest být za volantem, mohu říct, že větší výkon nepotřebujete. Vy ho prostě pouze chcete!

A že vám Porsche rádo vyjde vstříc, o tom se vůbec nemusíme bavit. Jen nesmíte koukat na svůj bankovní učet tím způsobem, že každých deset tisíc eur je pro vás problém. Základní verze s pohonem všech kol už umí ze svých elektromotorů dostat 571 koní a vyjde vás na více než tři miliony korun, základní verze je jen o půl milionu korun levnější. Vrcholem nabídky je pak Turbo S, za které si Porsche řekne více než pět milionů korun. I za volant této bestie jsem si sedl a nejlepší čas na to vám povědět, jaké tohle auto je, by bylo kdykoli po desáté hodině večerní. Bohužel nevím, kdy tento text čtete, i proto se o to pokusím tak jako tak.

V řeči čísel máte pod pravou nohou k dispozici až 761 koní, které vás z klidu na sto doslova vystřelí za 2,9 sekundy. Upřímně jsem tenhle proces zvládl až napotřetí, aniž bych povolil nohu z plynového pedálu. Až tak se mi zvedal žaludek. V reálném provozu vám povětšinu času bude stačit zhruba 30 procent využití plynového pedálu a i tak vaše řidičské oprávnění bude značně nervózní. Předjíždění, přiřazovaní se do jízdních pruhů nebo nájezdy na dálnice budou něčím, co si budete sakra užívat!

Velkou část testování jsem byl na krásných českých okresních silnicích. Ačkoli některé z nich měly k hladkému asfaltu opravdu daleko. Taycan neodskakoval, držel stopu, a kdykoli na apexu přidáte plyn, auto se zakousne a krásně vykrouží oblouk. Upřímně, Taycan by šel daleko dále za můj řidičský um, zatáčky by zvládl krájet i v daleko vyšších rychlostech, ale i zde se krásně potvrzuje, že většinou je problém někde mezi volantem a sedadlem řidiče. Na závodním okruhu, kde jsem rok zpátky testoval standardní Taycan, to byla jiná pohádka a Cross Turismo by si jistě nevedlo o moc hůře.

Doba displejová

Jestli jste už četli náš test na Porsche Taycan, pak tuhle pasáž můžete víceméně přeskočit. Změnou v interiéru je, že místo typických hodin uprostřed palubní desky můžete mít i kompas, který vám má připomínat, že s Taycanem Cross Turismo se i nějaké té štěrkovité cesty bát nemusíte.

Dále tedy klasika, která funguje, digitální přístrojový štít, displej infotainmentu a pod ním ještě jeden displej, který slouží primárně pro ovládání klimatizačních podmínek ve vozidle. Za příplatek je možné mít ještě jeden displej před spolujezdcem řidiče. Pozice za volantem je skvělá, ostatně samotná automobilka říká, že jde o velmi podobnou pozici jako v Porsche 911. Moc příjemný je i alcantarový volant, ovšem s ním už je lepší pracovat v kožených rukavicích. Nečistoty, ale i zápach ze zpocených rukou z něho už jen tak nedostanete.

O všech možných jízdních asistentech mluvit ani nebudu. Povím vám, že v nabídce je prakticky vše a je jen na vás, co vám dává smysl, včetně bezdrátového Apple CarPlay a nově i Android Auto. Zmíním se o infotainmentovém systému, který díky navigačním podkladům umí plánovat trasu i se zastávkami na nabíjecích stanicích. V databázi jsou samozřejmě všechny stojany od Porsche a IONITY.

Z mé zkušenosti to v České republice fungovalo dobře a výhodu vidím i v tom, že auto automaticky připraví baterii tak, aby se mohl využít co největší nabíjecí výkon. V tu chvílí si stačí odskočit, objednat oblíbené espresso a můžete vyrazit na další 200kilometrové dobrodružství. Porsche Charging Services aktuálně nabízí přístup k více než 200 000 nabíjecích bodů ve 20 zemích a toto číslo se bude neustále zvyšovat. Cestování po Evropě by tedy nemělo být velkým problémem.

Čtyři lidi i na Velkou Ameriku

Překvapilo mě, že i na zadních sedadlech je dostatek prostoru. Minimálně já se svými 173 centimetry jsem se tam cítil dobře, nikoli stísněně, a dokázal bych si představit i nějakou tu delší cestu. Podvozek funguje skvěle, pocitově je tužší než u standardního Taycanu, ale nejde o nic, co by se mělo řadit do kolonky záporných stránek.

Aby bylo jasno, Cross Turismo je určené pro zákazníky, kteří mají horší příjezdovou cestu například na chalupu. Ostatně na velmi rozbité cestě tak jako tak narazíte na světlou výšku. Avšak příjezdová cesta do lomu Velká Amerika nebyla žádnou komplikací.

I tak si osobně myslím, že zákazník bude vybírat především danou karoserii než řešit, jestli Cross Turismo zvládne nějaké ty rozbité cesty. Za prvé mi to k autu, jako je Taycan, přijde nepatřičné a za druhé bude mít většina majitelů doma i druhé auto, třeba Porsche Cayenne.

O Porsche Taycan jsme toho už napsali hodně a Cross Turismo navazuje na všechny skvělé věci a přidává i větší míru praktičnosti. Nabízí se otázka, proč Porsche takové auto postavilo, když Taycan se prodává, lidově řečeno, jako housky na krámě? Odpověď vám neřeknu, ale vedení německé automobilky jistě moc dobře ví, a pokud mně osobně na české silnice moc smysl nedává a raději bych sáhl po klasice, pak někde jinde v Evropě to může být zcela jiný příběh. Ostatně ze všeho těží především zákazník, který si může vybrat to, co mu vyhovuje nejlépe.