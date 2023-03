Pořádná sleva na smartwatch je tu. Xiaomi, Amazfit i Suunto pořídíte levněji

Chcete od svých hodinek víc, než jen zjistit, kolik právě je? Hledáte prodlouženou rukou vašeho telefonu, která bude zobrazovat příchozí zprávy, volání a můžete s ní i bezkontaktně zaplatit? Potřebujete si při cvičení hlídat pásmo ideální tepové frekvence nebo denní počet kroků? Pak jsou pro vás chytré hodinky jako dělané. Mobil Pohotovost navíc připravila slevový kód “akce10”, díky kterému pořídíte hodinky Xiaomi, Amazfit nebo Suunto za super ceny. Podívejte se na akční modely a vyberte si ten, který vám sedne.

S Amazfit a Xiaomi neuděláte krok vedle

V kategorii hodinek do pěti tisíc korun se nabízí hned několik parádních modelů od Xiaomi a Amazfit. Ideální hodinky pro sportovce Xiaomi Watch S1 Active GL s až 12denní výdrží baterie, technologií NFC a 117 fitness režimy nyní pořídíte za 3 321 Kč. Dáváte-li přednost naopak klasickému vzhledu hodinek, mohly by se vám líbit elegantní Xiaomi Watch S1 GL (4 311 Kč) nebo třeba Amazfit GTR 3 Pro (4 041 Kč). A pokud si libujete spíš v hranatých tvarech ciferníků než v těch kulatých, Amazfit GTS 4 (5 031 Kč) by mohla být trefa do černého.

Suunto je severská prémiovka

Náročnější zákazník naopak ocení minimalistické zpracování a kvalitu finských hodinek Suunto. Jsou navrženy tak, aby zvládly i ty nejnáročnější podmínky, ale zároveň jsou díky svému designu vhodné třeba i na pracovní schůzku nebo do divadla. Například Suunto S9 Peak Pro (10 871 Kč) prošly vojenskými testy, a i přes jejich vysokou odolnost si zachovaly 10,6 mm tenký ciferník, a patří tak mezi nejtenčí sportovní hodinky na trhu. Slibují neskutečnou výdrž baterie až 21 dní. Vašemu rozhodování by neměly uniknout také titanové Suunto 9 Peak (9 891 Kč) se safírovým sklíčkem nebo levnější varianta Suunto 5 (5 121 Kč).

Ceny hodinek po použití kódu “akce10”:

Amazfit

Xiaomi

Suunto