Polovodičová krize nekončí. Applu pro příští iPhony mohou chybět displeje

Apple v minulých měsících prodával rekordní počty iPhonů, a to i přesto, že se musel vypořádávat s výpadky v dodavatelském řetězci, bez nichž mohly být prodeje ještě vyšší. Polovodičová krize bohužel stále pokračuje, a tak se musí výrobci nadále potýkat s výpadky dodávek některých komponent, Apple nevyjímaje. Aktuálně se zpožďují dodávky displejů.

Málo displejů pro iPhony? Jeden z výrobců omezuje výrobu

Apple odebírá displeje od celkem tří firem: 60 procent dodávek obstarává Samsung, o zbytek se dělí společnosti LG a BOE. A právě poslední jmenovaná firma má nyní problémy, neboť její produkci brzdí nedostatek IC ovladačů od LX Semicon. Ta své integrované obvody dodává jak pro LG, tak pro BOE, ovšem první jmenovaná má prioritu. BOE tak muselo snížit produkci OLED panelů o jednu třetinu, a to z 3 milionů na 2.

V první polovině roku by měla společnost BOE dodat Applu 10 milionů panelů, do konce roku pak chtěla stihnout víc než 40 milionů. Hlavní objemy měly tvořit nízkoteplotní polykrystalické 6,06” LTPS OLED panely pro iPhone 14. Zda bude společnost BOE schopná dostát svým závazkům, to je v tuto chvíli obtížné odhadovat. Podle serveru The Elec by měly omezené dodávky trvat minimálně tento a příští měsíc.