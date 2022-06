Pokračování remaku legendárního Final Fantasy VII má konečně datum vydání

Série Final Fantasy je mezi námi už od roku 1987 a od té doby se dočkala celé řady více či méně úspěšných dílů. Ačkoli se fanoušci na tom nejlepším zcela jistě neshodnou, mezi ty komerčně nejúspěšnější a také nejznámější bezesporu patří ten sedmý, který představil hrdiny Clouda, Aeris či Tiffu, a především charismatického záporáka Sephirotha. Není proto divu, že se Square Enix rozhodl v roce 2020 pro ambiciózní remake, který by skvělý příběh zmíněného dílu představil zcela novému publiku.

FINAL FANTASY VII REBIRTH – First Look Trailer

První část předělávky ovšem skončila cliffhangerem, a tak celá řada hráčů netrpělivě vyhlíží pokračování. To oznámil Square Enix k příležitosti oslav 25letého výročí původní hry – pokračování dostalo podtitul Rebirth, dočkáme se ho v zimě 2023 a bude se jednat o exkluzivní titul pro PS5.

We're delighted to present messages from Final Fantasy VII Rebirth creative director Tetsuya Nomura, director Naoki Hamaguchi and producer Yoshinori Kitase. #FF7R pic.twitter.com/Cem5VO4HVq

— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) June 16, 2022