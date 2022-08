Pokračování Jokera s Joaquinem Phoenixem se dočkáme už za dva roky. Po jeho boku se objeví i Lady Gaga

Joker patří bez debat mezi nejikoničtější komiksové záporáky všech dob. Filmoví fanoušci se však dodnes nemohou shodnout, zda šíleného klauna lépe pojal Jack Nicholson pod vedením Tima Burtona, nebo již zesnulý Heath Ledger režírovaný Christopherem Nolanem. V roce 2019 přilil olej do ohně těchto sporů i Joaquin Phoenix, který ztvárnil Jokera v samostatném stejnojmenném snímku (ČSFD: 85 %), přičemž za roli si stejně jako Ledger vysloužil Oscara. Není proto divu, že mnozí netrpělivě očekávali, kdy Phoenix znovu nahodí make-up.

Jak potvrdil na svém Instagramu režisér Todd Phillips, na pokračování se skutečně pracuje. Podle něj se do kin dostane za dva roky, konkrétně 4. října 2024. V krátkém videu také odhalil druhou hvězdu, která se oscarovému herci postaví po bok. Tou je zpěvačka a herečka Lady Gaga, která by se podle některých spekulací mohla ujmout role Harley Quinn. To ostatně naznačuje i podtitul snímku Folie à Deux, které se dá přeložit jako „šílenství pro dva“. Natáčení začne už letos v prosinci.

Ačkoli byl Joker původně zamýšlen jako samostatný film, jeho nečekaný úspěch a zisk Oscara (nominován byl celkem v 11 kategoriích) udělal z pokračování nevyhnutelnou záležitost, obzvláště v kontextu ostatních snímků z univerza DC, které se ne vždy setkaly s úspěchem. Přízní publika se může pochlubit poslední Batman s Robertem Pattinsonem (ČSFD: 79 %), ovšem například poslední Sebevražedný oddíl z roku 2021 (ČSFD: 72 %) byl z komerčního hlediska propadák.