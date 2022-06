Pokémon Violet a Scarlet pro Nintendo Switch se chlubí novou ukázkou i datem vydání

Nintendo oznámilo datum vydání očekávaných her Pokémon Violet a Pokémon Scarlet. Fanoušci série se na další dobrodružství vydají ke konci letošního roku, konkrétně 18. listopadu. Společně s datem vydání zveřejnili tvůrci také čerstvou ukázku, která zachycuje několik nových pokémonů včetně dvou legendárních, prezentuje multiplayer až pro čtyři hráče a v neposlední řadě nás seznamuje s novými postavami.

[UK] Second Trailer | Pokémon Scarlet and Pokémon Violet ❤️💜

Ve jménu dobrodružství

Hra byla oznámena již v únoru a po vzoru svých nedávných předchůdců (například titulu Pokémon Legends: Arceus z letošního ledna) opět nabídne otevřený svět, který tentokrát bude možné prozkoumávat dle libosti, nikoliv podle potřeb příběhu. Ve zmíněném online režimu spolu budou hráči obchodovat, putovat rozmanitými prostředími nebo proti sobě změří síly.

Vydání v předvánoční sezóně vyplňuje mezeru, která ve vydavatelském plánu japonské společnosti vznikla odkladem vyhlíženého pokračování The Legend of Zelda: Breath of the Wild z roku 2017, s nímž se aktuálně počítá na příští rok. Kromě nového titulu ze světa pokémonů však Nintendo letos uvede například třetí díl inkoustové střílečky Splatoon (9. září) nebo akční RPG Xenoblade Chronicles 3, které se na pultech obchodů objeví už 29. července.