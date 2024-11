Podzimní nabídka HMD na českém trhu: od Barbie telefonu po vydařenou střední třídu

HMD má na našem trhu hned několik zajímavých telefonů

Skyline cílí na náročnější zákazníky, Pulse Pro ocení spíše ti běžní, Barbie Phone zase malé princezny

Vzhledem k parametrům nabízí sympatický poměr ceny a výkonu

Finská značka HMD Global to nemá na současném trhu lehké. Dravá konkurence a ztráta licence na legendární značku Nokia předznamenala postupný úpadek v zapomnění, nicméně to by nebyli Finové, kdyby se tak lehce vzdali. Na českém trhu má HMD řadu povedených telefonů a stylovek, se kterými se snaží oslovit poměrně široké spektrum zákazníků. Jestli se jim to podaří a značka chytne druhý dech je otázkou, avšak nakročeno k tomu má více než solidně. S jakými telefony se na našem trhu můžete setkat?

Skyline: když chcete to nejlepší od HMD

Začněme tím nejlepším, co má HMD ve svém portfoliu. Tím je smartphone s označením Skyline, jenž svým designem zcela jasně odkazuje na ikonické telefony od Nokie, konkrétně pak na ikonickou Nokii N9 či Lumie se systémem Windows Phone (Mobile). Již dávno mrtvé operační systémy v HMD Skyline ale nenajdete, naopak se můžete těšit na Android 14 s přislíbenou podporou pro minimálně dvě velké aktualizace. Co dalšího může zájemcům nabídnout?

Jedním z taháků je 6,55″ P-OLED panel s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů (jemnost 402 ppi), podporou HDR10, maximálním jasem 1 000 nitů, ochranou Corning Gorilla Glass 3 či obnovovací frekvencí 144 Hz. Uvnitř najdeme osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 v doprovodu grafiky Adreno 710, 12 GB RAM a 256 GB interní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o kapacitě 1 TB.

Další výbava čítá Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 s podporou aptX HD a aptX Adaptive, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, USB-C, stereo reproduktory, čtečku otisků prstů ukrytou ve vypínacím tlačítku či certifikaci IP54, která slibuje stupeň krytí proti stříkající vodě a částečnému vniknutí prachu. Baterie dostala kapacitu 4 600 mAh a podporu pro 33W drátové, 15W bezdrátové a 5W reverzní dobíjení. Zadní straně dominuje trojice fotoaparátů v sestavě 108Mpx hlavní s clonou f/1.8 a optickou stabilizací obrazu, 50Mpx teleobjektiv s clonou f/2.0 a 2× optickým přiblížením a 13Mpx širokoúhlý snímač se světelností f/2.5. Na přední straně se pak nachází 50Mpx selfie kamera.

Co se v dnešní době už moc nevidí, je snadná opravitelnost. Stačí odšroubovat jen jeden šroubek, abyste se dostali dovnitř zařízení, přičemž výměna baterie je i pro běžného člověka, který nemá příliš zkušeností se servisními úkony, záležitostí deseti minut. Samotné HMD vám pak velmi ochotně poskytne náhradní díly, jako je zmíněná baterie či displej, přičemž ani ceny nejsou dvakrát vysoké.

Překvapením také je, jakou si HMD za Skyline řekne cenu. Ta se zastavila na poměrně sympatických 13 499 korunách, takže ve střední třídě se rozhodně neztratí.

HMD Pulse: dostupná stylovka pro masy

Cenově dostupný model Pulse si na nic nehraje a přináší co možná nejnižší cenu, aby zároveň zachoval co možná nejvíce zajímavých parametrů. Přední straně vévodí 6,65″ IPS displej s rozlišením 720 × 1 612 pixelů (jemnost 265 ppi), maximálním jasem 600 nitů a obnovovací frekvencí 90 Hz. Srdcem je čipset Unisoc T606, který doprovází grafika Mali-G57, 4 GB RAM a 64 GB interní paměti s možností rozšíření o microSD karty.

Zadní strana telefonu obsahuje speciální vrstvu, která při dopadajícím světle mírně mění barvu a vytváří zajímavé světelné efekty. Další výbava zahrnuje 3,5mm audio konektor, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, USB-C, čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku či baterii s kapacitou 5 000 mAh a 10W nabíjením. Operačním systémem je pochopitelně Android 14.

Co se týče fotoaparátů, tady na zadní straně najdeme 13Mpx hlavní fotoaparát a doprovodný 0,3Mpx snímač a na přední straně se ukrývá 8Mpx selfie kamera. Ačkoli s těmito parametry žádnou soutěž nevyhraje, nenáročným uživatelům jistě udělá dobrou službu, i s ohledem na cenu, která byla stanovena na 2 999 korun.

HMD Pulse Pro: když naprostý základ nestačí

Finská značka má kromě základního modelu pro nenáročné také o něco málo vylepšenou variantu s přídomkem Pro. Ten sdílí řadu parametrů s levnějším sourozencem, jako kupříkladu 6,65″ IPS displej s rozlišením 720 × 1 612 pixelů, 90Hz obnovovací frekvencí či maximálním jasem 600 nitů, čipset Unisoc T606, baterii s kapacitou 5 000 mAh, čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku, NFC, Bluetooth 5.0, 3,5mm audio konektor či Android 14.

V poměrně důležitých oblastech ale Pro verze přichází s vylepšeními, které jistě ocení nejeden zákazník. Kupříkladu porce paměti je v základu 8 GB RAM a 256 GB interního úložiště s možností rozšíření o microSD karty. V případě nabíjení se majitelé HMD Pulse Pro nemusí spoléhat na naprosto základních 10 W, ale mohou využít o něco rychlejší 20W dobíjení. V případě hlavního fotoaparátu také došlo ke změně – namísto 13Mpx rozlišení disponuje snímač rozlišením 50 Mpx, tentokrát v doprovodu 2Mpx hloubkového senzoru, přičemž přední selfie kamera dostala taktéž rozlišení 50 Mpx.

Stále se nicméně dočkáme snadné opravitelnosti, minimálně co se týče displeje, baterie a nabíjecího portu, což jsou nejčastěji servisované díly. Ani přes tuto konkurenční výhodu nemuselo HMD obětovat vzhled zařízení, které vzhledem ke své ceně nevypadá vůbec špatně, a za design by se nemusely stydět ani dražší smartphony. S vylepšeními stoupla také cena, která se nicméně zastavila na stále přijatelných 4 490 korunách.

HMD Barbie Phone: první telefon pro malé princezny

Telefony nemusí být jen pro velké a silné muže, na své si mohou přijít i malé princezny, které mají rády panenky Barbie. HMD Barbie Phone je závan starých dobrých časů, kdy telefony nebyly zase tak chytré a sloužily především pro komunikaci. V tomto případě se navíc jedná o zajímavou stylovku, kterou cílová skupina jistě více než ocení. Telefon samozřejmě není určený jenom dětem, ale ocenit jej mohou i ženy, které si například chtějí dopřát digitální detox.

Z parametrů tohoto véčka můžeme vypíchnout třeba 2,8″ TFT LCD panel s rozlišením 240 × 320 pixelů, vnější displej připomínající zrcátko o velikosti 1,77″ , který zároveň usnadňuje pořizování selfie s kamerou s rozlišením 0,3 Mpx, čipset Unisoc T107 nebo paměť s kapacitou 130 MB s možností rozšíření o microSD karty.

Na dotykovou obrazovku samozřejmě rovnou zapomeňte – tady se jede hezky postaru skrze tlačítka. V menu telefonu se pohybujete čtyřsměrným voličem s potvrzovacím tlačítkem uprostřed a text či čísla zadáváte skrze klasický číselník. Tlačítka jsou poměrně velká a tisknou se dobře, takže adaptace nebude trvat dlouho.

Softwarovou platformou je v tomto případě Series 30+, která vás rozhodně nebude rušit žádnými zbytečnými aplikacemi, jednoduše proto, že je není možné jakkoliv instalovat. Baterie s kapacitou 1 450 mAh se sice nemusí zdát jako veliká, nicméně vzhledem k nenáročnému hardwaru i systému se výdrž počítá ve dnech a nikoli v hodinách, jako tomu bývá u klasických chytrých telefonů.

Obsah balení je v tomto případě skutečně pestrý. Najdete zde celkem trio vyměnitelných krytů, odnímatelnou baterii, korálkové poutko, samolepky, třpytky, drobné přívěsky, USB kabel a čisticí hadřík – vše ve výrazné růžové barvě. Samotná výměna zadního krytu je otázkou několika sekund, stejně jako přívěsků a poutka. Každý den tak můžete styl telefonu trochu pozměnit. Samozřejmě nemůže chybět ani legendární hra Had, přičemž ani tady se růžové barvě nevyhnete.

HMD do Barbie telefonu implementovalo také jednu zajímavou funkci – každý den vás telefon upozorní na to, že byste měli komunikovat se svými přáteli, přičemž toto upozornění není závislé na internetovém či mobilním připojení. Pokud máte doma mladou slečnu, které chcete pořídit první telefon, ale nechcete, aby byl příliš chytrý, Barbie Phone je to pravé ořechové – cenu HMD stanovilo na 3 299 Kč.