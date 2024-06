Poco F6 Pro má výbavu top modelu, ale stojí polovic. Tohle je jeho 5 nejlepších vlastností

Nové Poco F6 Pro je zajímavým přístrojem v segmentu vyšší třídy

Za cenu 15 tisíc korun nabízí vlajkový výkon, displej i super rychlé nabíjení

Jaké další funkce tohoto telefonu rozhodně musíte znát?

Přestože značka Poco je známější mezi zákazníky telefonů nižších tříd, tento dceřiný výrobce čínského Xiaomi nezanedbává ani své fanoušky s trochu vytříbenějším jazýčkem, kteří mohou za smartphone utratit třeba i více než 10 tisíc korun. Jedním z nejlepších zástupců v tomto segmentu je aktuálně novinka Poco F6 Pro. Čím vším ale umí zaujmout, kromě celkově parádního poměru ceny a výbavy?

Prodejní balení bez kompromisů

Xiaomi, potažmo tedy i Redmi a Poco, balí své mobilní telefony vždy do stejného, leč oblíbeného balení. Základem je velká černo-žlutá krabička, do které se vejde vše důležité. Konkrétně máme v tomto případě kromě telefonu na mysli nabíjecí kabel, adaptér do zásuvky, sponku na SIM, čtení pro dlouhé chvíle, ale i sympatický černý silikonový kryt.

Výrobce se v tomto začíná čím dál víc vymykat konkurenci, která povětšinou balí už jen telefon a k němu kabel, v některých extrémních případech i bez kabelu. Nutno poznamenat, že kvůli směrnici Evropské unie (EU) bude muset již od příštího roku k vyjmutí nabíjecího adaptéru přistoupit i Xiaomi.

Parádní displej

Poco F6 Pro je sice telefon v ceně kolem 15 tisíc korun, jak jsme ale již uváděli v naší obsáhlé recenzi, displej má naprosto vlajkový. Trochu těch tabulkových údajů: zobrazovač typu AMOLED s úhlopříčkou 6,67″, 120Hz frekvence, rozlišení 1440 × 3200 pixelů při poměru stran 20:9, maximální svítivost až 4000 nitů a podpora HDR10+ i Dolby Vision.

V praxi se displej výborně osvědčil, nabízí rozsáhlé možnosti konfigurace barevného spektra a kvalitní je i čtečka otisků prstů, která je v něm umístěna. Pro celou řadu zákazníků bude potěšující i to, že je krycí sklo panelu ploché.

Hardwarové parametry Poco F6 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 160,9 × 75 × 8,2 mm, hmotnost: 209 g, zvýšená odolnost: IP54 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: QHD, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.6, 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, HDR, Full HD video Cena: 14 490 Kč Kompletní specifikace

Vysoký výkon pro všechno možné

Nový nejlepší telefon Poco přichází na trh, aby konkuroval těm nejlepším, přestože stojí polovinu toho, co ostatní. Že výkon patří k jeho devizám, potvrzuje díky využití loňského nejvýkonnějšího mobilního čipsetu Snapdragon 8 Gen 2 od Qualcommu.

Tato čipová sada nabízí i letos maximální možný výkon pro většinu úkonů, nad kterými může cílová skupina zákazníků pomýšlet. Ať už chcete s telefonem hodně fotit a natáčet videa, ty pak následně upravovat, hrát hry, anebo jen svižně přepínat mezi velkým počtem aplikací, bez problémů zvládnete úplně všechno.

Kromě toho se sluší zmínit také velkou vnitřní paměť 512 GB či 1 TB a 12 či 16 GB RAM. V každém případě si systém z úložiště ukousne asi 28 GB, zbytek velkorysé paměti tedy zůstane pro vaše data, ať už půjde o hry, filmy, či cokoliv jiného.

Superrychlé nabíjení

Poco se u nového vlajkového modelu trefilo do chuti také zákazníkům, kteří upřednostňují rychlé nabíjení. Dobíjení o výkonu až 120 W je tak rychlé, že z 1 do 100 % vám stačí necelých 30 minut. Jenom za 8 minut nabijete telefon do 50 %, jak ukazuje tabulka vycházející z naší recenze.

Naměřená rychlost nabíjení 120W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 8 minut 14 minut 23 minut 29 minut

Nespornou výhodou oproti většině konkurentů je také to, že přímo v balení se nachází plnohodnotný 120W adaptér, díky kterému dosáhnete zmíněného rychlonabíjení. Bezdrátové nabíjení tady bohužel nenajdete, Poco F6 Pro alespoň podporuje reverzní dobíjení přes kabel.

Fotoaparát pro každou chvíli

Xiaomi u telefonů Poco neoplývá čočkami vylepšenými německými mistry ze společnosti Leica, kvalita tak nikdy nebude na úrovni těch nejlepších. O to příjemnější je překvapení, jak dobrý pocit ze sestavy fotoaparátů u Poco F6 Pro vlastně po několika týdnech testování máme.

Ačkoliv novinka nabízí hned trio zadních kamer, tou nejzajímavější je právě hlavní snímač. Řeč je o čipu OmniVision OVX8000 s 50Mpx rozlišením, ekvivalentním 26milimetrovým ohniskem, elektronickou stabilizací a fázovým ostřením.

Tento fotočip si umí velmi dobře poradit jak ve dne, tak v noci, má velice šikovné portréty a nabízí až 10× digitální zoom; klasický přibližovací teleobjektiv však nemá. Podrobněji jsme se na kvality hlavního foťáku zaměřili v naší nedávné recenzi na SMARTmanii.

U nás na webu již aktuálně najdete podrobnou recenzi Poco F6 Pro. Smartphone se na českém trhu prodává od druhé poloviny května, a to za 14 999 Kč včetně DPH.