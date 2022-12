Po práci legraci: všestranné monitory Lenovo

Je libo designové zařízení s výjimečnými zobrazovacími vlastnostmi pro ničím nerušenou práci, zábavu nebo hraní her? Sáhněte po jednom z monitorů značky Lenovo. Běžně je najdete v kancelářích, domácích pracovnách i herních doupatech. Kvalitní monitor je nezbytnou součástí výbavy každého uživatele, který si potrpí nejen na ničím nerušené hraní počítačových her, ale potřebuje také dokonale vykreslený obraz pro svou práci nebo chvíle odpočinku s oblíbeným filmem či seriálem. Přinášíme přehled čtyř zajímavých kousků z dílny Lenovo, které byste rozhodně neměli minout.

Design a technologie ruku v ruce

Nejzajímavější po designové stránce z našeho pohledu je nejmenší monitor – Lenovo Q24i-20. Vaši pozornost přiláká atypicky provedený výškově nastavitelný stojan se zabudovanou drážkou pro uložení smartphonu, možností naklápění a zdvihu monitoru, stejně jako ultratenký 7,1mm panel a FHD displej o velikosti 23,8palců s třístrannou bezrámečkovou konstrukcí. Monitor nabízí výjimečně věrné zobrazení barev z jakéhokoliv úhlu díky kombinaci 120% pokrytí barevného prostoru sRGB a technologie In-Plane Switching (IPS). Nabízí Natural Low Blue Light Technology pro vaše oči a s dobou odezvy 4ms a možností propojení obrazu s grafickou kartou pomocí AMD FreeSync je vhodný i pro nenáročné hráče.

Co do vzhledu relativně obyčejný monitor Lenovo L27q-38 vás potěší svým 27palcovým QHD displejem se zobrazovací technologií VA, která se vyznačuje věrným podáním obrazu s vysokým kontrastem. Chybět nesmí ani obnovovací frekvence 75 Hz, doba odezvy 4ms, barevná hloubka 8 bitů, certifikace TÜV Rheinland Eye Comfort a antireflexní povrch displeje pro jasný a ostrý obraz v každé situaci. S Lenovo Artery software si nastavíte herní či pracovní zobrazení dle svého.

Vtáhnout do světa her a zábavy vás může také 31,5palcový monitor Lenovo G32qc-10 se zakřivením 1500R. Jeho téměř bezrámečkový QHD displej s vysokým kontrastním poměrem a obnovovací frekvencí 144 Hz se postará o to, že každý film či hra budou dokonale ostré a při jejich zobrazení nebude docházet k žádným prodlevám. Při použití funkce MPRT (Moving Picture Response Time) se zároveň dostanete až na 1ms dobu odezvy, což vám umožní plynulé a ničím nerušené hraní.

Zábava začíná v zatáčkách. Své o tom ví také monitor Lenovo G34w-10. Tento 34palcový monitor se zakřivením 1500R a WQHD displejem s poměrem stran 21:9 vás v podstatě obklopí tím nejlepším multimediálním a herním obsahem podle vašeho výběru. Podobně jako jeho menší kolega nabízí obnovovací frekvenci 144 Hz a dobu odezvy až 1ms, takže vaše herní seance nebude vyrušovat žádné nepříjemné zasekávání obrazu.

Pohlcující zážitek na druhou

Všechny zmíněné monitory (s výjimkou modelu Lenovo G32qc-10) navíc disponují speciálním softwarem Lenovo Artery, s jehož pomocí snadno maximalizujete výkon displeje a nastavíte perfektní zobrazení pro různé činnosti – od práce a studia přes zábavu u multimediálního obsahu až po hraní her. Software je vybaven dvěma sadami nástrojů pro správu – základní a pokročilou. V rámci základních nástrojů můžete nastavit jas a kontrast, ovládání hlasitosti a také vybrané režimy použití. Pokročilé nastavení pak umožňuje ovládat rotaci a rozlišení displeje, obnovovací frekvenci, synchronizaci více monitorů, herní nástroje, správu uživatelských profilů a další. Lenovo Artery zkrátka ještě více podtrhne výjimečné vlastnosti vašeho nového displeje a vy s jeho pomocí dosáhnete skutečně pohlcujícího vizuálního zážitku.

Více informací nejen o monitorech Lenovo naleznete na www.lenovo.cz.