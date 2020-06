Plochý nebo zakřivený displej? S řadou Galaxy Note 20 dostanete na výběr

I přes pandemii nemoci COVID-19 by nemělo dojít k ovlivnění premiéry nových smartphonů od Samsungu, které je očekávané v polovině letních prázdnin. Korejský gigant dle všech dostupných informací představí druhou generaci ohebného smartphonu Galaxy Fold, 5G variantu véčka Galaxy Z Flip a také dva modely řady Galaxy Note 20.

Pravděpodobně jediné smysluplné smartphony s integrovaným stylusem se budou v letošním roce lišit více než v případě minulých generací – podle informátora Ice Universe bude mít základní Galaxy Note 20 plochý displej, zatímco Note 20+ dostane zakřivený panel.

Aristotle said: The earth is round.

Icecat said: Samsung Galaxy Note20 is flat.

— Ice universe (@UniverseIce) June 9, 2020