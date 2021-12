PlayStation chystá přímou odpověď na Game Pass. Novou službu spustí na jaře

PlayStation v tichosti chystá novou službu na bázi předplatného, která by měla soupeřit s konkurenční nabídkou od Microsoftu v podobě populárního Game Passu. Informaci přinesl známý novinář Jason Schreier ze zpravodajského serveru Bloomberg. Dosud neoznámená služba nese kódové označení Spartakus a k jejímu spuštění by mělo dojít na jaře příštího roku.

Počítá se i s PS4

Schreier s odvoláním na nejmenované zdroje tvrdí, že herní divize společnosti Sony hráčům za měsíční poplatek nabídne přístup do katalogu moderních i klasických titulů. Nová služba bude s největší pravděpodobností dostupná nejen na konzoli PlayStation 5, která se stále potýká s nedostatečnou dostupností, ale také na dosluhující PS4, která má na kontě více než 116 milionů prodaných kusů.

Stupňovité předplatné

Nová služba by měla sjednotit dva existující předplatitelské plány – PlayStation Plus a Now, přičemž si ponechá název prvního jmenovaného, zatímco ten druhý zanikne. Bez PlayStation Plus si hráči nemohou zahrát většinu multiplayerových titulů. Předplatitelé této služby také každý měsíc dostávají několik her zdarma, ke kterým mají přístup po dobu trvání svého členství. PlayStation Now umožňuje streamovat nebo stahovat starší tituly.

V současné době se počítá s existencí tří úrovní předplatného. Ta první – základní – by měla nabídnout benefity současného PlayStation Plus. Druhá úroveň nabídku rozšíří o katalog PS4 a výhledově také PS5 titulů. Ve třetí úrovni by se pak k výše zmíněnému měly přidat rozšířené demoverze, streamování her a knihovna klasických titulů z PS1, PS2, PS3 a PSP.

Podrobnosti o jednotlivých úrovních se však mohou během následujících měsíců ještě mnohokrát změnit.

Exkluzivní tituly pouze do prodeje

Součástí nové služby od Sony však podle Schreiera nebudou nové exkluzivní tituly, alespoň tedy v době vydání, což patří ke klíčovým výhodám konkurenčního Game Passu, který si v současné době předplácí více než 18 milionů uživatelů.

Sony rovněž investuje do rozvoje cloudové infrastruktury. Také zde má Microsoft náskok, streamovací službu xCloud totiž ve větší míře spustil už v průběhu letošního roku.