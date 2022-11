Plány Samsungu na příští rok: navýšit prodeje smartphonů, zejména těch nejdražších

Samsung v minulém týdnu zveřejnil výsledky svého hospodaření za uplynulý kvartál a zároveň poskytl vyhlídky nejen na příští čtvrtletí, ale i na celý příští rok. Korejský gigant nepočítá s tím, že se trh se smartphony v krátkodobém horizontu uzdraví, přesto si pro rok 2023 stanovil vyšší cíle než pro ten letošní.

Cílem čebola je prodat v příštím roce 270 milionů smartphonů, což je o 10 milionů více, než se očekává letos. I přes tento ambiciózní plán se jedná o nižší číslo, než na jaké jsme byli zvyklí v minulosti, kdy byl průměrný roční odbyt okolo 300 milionů, v rekordním roce 2017 dokonce 320 milionů kusů.

Tahouny prodejů by měly být v příštím roce vrcholné modely z řad Galaxy S a Galaxy Z – jen těch by chtěli Korejci prodat více než 60 milionů. Zatímco od vlajkových modelů Galaxy S23 žádná velká překvapení neočekáváme, u skládaček by mohla být situace zajímavější – podle korejských zdrojů se u příští generace máme dočkat nového designu, zvýšené odolnosti a méně viditelné rýhy v displeji.

Důrazem na dražší modely by chtěla korejská firma zlepšit svoji ziskovost, neboť na nich má vyšší marže než na levnějších telefonech řad Galaxy A Fold Galaxy M. Ty ale tvoří většinu prodaných kusů, především díky nim je Samsung i nadále jedničkou na trhu.