Pixel 7 dostane šťavnaté bonusy k předobjednávkám. Přesvědčily by vás ke koupi?

Oficiální odhalení telefonů Pixel 7 a 7 Pro společně s hodinkami Pixel Watch se nezadržitelně blíží a s ním také jejich uvedení do prodeje. Zatímco na oficiální distribuci v Česku budeme muset nejspíše i tentokrát zapomenout, na velkých západních trzích si už pomalu mohou chystat peněženky. A Google k tomu zájemce hodlá přimět i předobjednávkovými bonusy.

Pixel 7 Pro pre-order gifts in some countries include the Pixel Watch.

Pixel 7 pre-order gifts in some countries include the Pixel Buds Pro.

(read: UK)

— Roland Quandt (@rquandt) October 1, 2022