Pixel 5 má hliníková záda i bezdrátové nabíjení. Podařilo se Googlu obelstít fyziku?

Ještě před nedávnem byly telefony s hliníkovými zády zcela běžné, postupně však tento materiál vystřídalo tvrzené sklo, které je sice křehčí, ale podle výrobců skleněné telefony lépe vypadají. Toto „pravidlo“ v tento týden porušil Google, jehož Pixel 5 má podle papírových specifikací záda z hliníku. Zároveň tento telefon podporuje funkci bezdrátového nabíjení, což byla dosud nemyslitelná kombinace. Podařilo se Googlu obelstít fyziku?

Hliníková záda jsou překrytá plastem

V minulosti se objevily pokusy zkombinovat kovové tělo s bezdrátovým dobíjením, avšak žádný z nich se nepodařilo přivést do zdárného konce. Nedokázal to ani Google, jehož Pixel 5 jde na věc oklikou. Jeho záda jsou sice z hliníku, ten je ale překrytý tenkou vrstvou materiálu, který Google vznešeně nazývá bio-pryskyřice, avšak jedná se o plast. Povrch je tak celistvý a do hliníkového plátu pod ním je vyříznutý otvor pro cívku na bezdrátové nabíjení.

Hardwarové parametry Google Pixel 5 Systém: Android 11 Rozměry: 144,7 x 70,4 x 8 mm , Hmotnost: 151 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 765G, octa-core 1x 2,4 GHz Kryo 475 Prime, 1x 2,2 GHz Kryo 475 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 475 Silver RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,0", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 12,2 Mpx, f/1.7, 27mm, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 16 Mpx, f/2.2, 107˚, 1.0µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 8 Mpx, f/2.0, Auto-HDR, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4080 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Telefon může být díky tomuto řešení robustní, otázkou však je, do jaké míry budou záda telefonu odolná vůči škrábancům, a zda při držení poskytnou prémiový chladivý pocit, jakým se chlubily dřívější hliníkové telefony.