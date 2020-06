Pixel 4a je stále v nedohlednu. Google jej zřejmě začne prodávat až po prázdninách

Letošní vývojářská konference Google I/O byla kvůli pandemii COVID-19 bez náhrady zrušena a s ní bylo odsunuto jak odhalení Androidu 11, tak i očekáváného smartphonu Pixel 4a. Zatímco nový operační systém byl potichu představen minulý týden, na Pixel se stále čeká.

Bohužel poslední zprávy od informátora Jona Prossera příliš optimistické nejsou. Původní květnová premiéra měla být nejprve odsunuta na začátek června, poté prý byl termín přesunut na 13. července. Toto datum prý stále platí, ovšem s jedním „drobným“ háčkem – telefon se údajně začne prodávat až 22. října, a to pouze v černé barvě. Původní plány přitom hovořily o zahájení prodejů 6. srpna, 1. října pak měla dorazit modrá varianta. Ta podle posledních informací byla zrušena úplně.

Where’s Pixel 4a?

Here’s an update:

AGAIN, it seems Google has delayed Pixel 4a 🤦🏼‍♂️

Announcement still happening on July 13

But in the system, it’s listed that the “Black” model now launching October 22 😬

“Barely Blue” has been removed entirely…

I’ll keep you updated. 🤷🏼‍♂️ https://t.co/UgsWJrYK4U pic.twitter.com/TX209u9Jqb

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 13, 2020