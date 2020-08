Peugeot 208: právem vítězem Car of the Year?

Malý, extravagantní, s širokou paletou nabízených motorizací a hlavně s krásným designem, který vás nemusí chytit za srdce, ale jen tak byste na ulici Peugeot 208 neměli přehlédnout.

Je sexy

Nebál bych se říci, že „208ka“ je nejvíce sexy model ve svém segmentu. Zajímavé křivky, typické světlomety i francouzské charizma je koktejl, který se mi nejen líbil, ale po ochutnání také přesvědčil mé chuťové pohárky. O tom ale až později. Koneckonců vítězství v anketě Car of the Year letos bral právě Peugeot 208, takže se nemůže jednat o špatné auto.

Že Peugeot 208 přitahuje okolí, jsem si vyzkoušel na vlastní kůži. A to testovaný kus neměl nikterak atraktivní lak. V nabídce najdete daleko zajímavější barvy, ať už jde o žlutou nebo modrou. A právě po modré bych já osobně sáhl, ale chápu, že ne každý touží být tak moc vidět.

Typický interiér pro Peugeot, netypický pro ostatní

Jestli jste už četli test Peugeotu 508, interiér v menším sourozenci vás nepřekvapí. Peugeot dlouhodobě sází na svůj i-Cockpit, který je poměrně netypický. Minimálně pokud máte naježděno mnoho kilometrů prakticky v jakémkoli jiném autě než s logem Peugeotu na kapotě. Dívat se na přístrojový štít nad volantem je ve finále celkem zajímavá volba, která je jen o zvyku.

Co mi nedávalo smysl, je malý volant, který má „508ka“, ale ve „208ce“ jsem s tím byl v pohodě. Od většího sourozence se menší a mladší brácha inspiroval ve více směrech. Ostatně to funguje i u jiných, například koncernových automobilek. Taková Audi A8 přišla jako první se zcela novým infotainmentovým systémem, který se postupně dostával do dalších modelů. A u Peugeotu je to stejný příběh.

Spotřeba i pod čtyři

Do testu jsem si vybral jedinou naftovou motorizaci, tedy patnáctistovku s výkonem 100 koní. Hned vám povím, že její apetit je menší než v případě vašeho kamaráda, který za večer zvládne osm piv. Rychlostní komunikace znamenají spotřebu okolo 3,7 litru, dálnice 6,6 litru a kombinovaně se spotřeba zastavila na 5,4 litrech. To je více než slušná hodnota s ohledem na to, že jsem si z Peugeotu 208 udělal takový menší dálniční expres.

Auto ve výbavovém stupni GT Line dorazilo do testu s manuální šestistupňovou převodovkou. Jedná se o nejvyšší výbavový stupeň, kde máte například Full LED světlomety, sedmnáctipalcová kola, sportovní hliníkové pedály a samozřejmě sportovní vzhled. Za moc věcí navíc si už ani nejde připlatit. Například za panoramatickou střechu musíte ze své peněženky vytáhnout o patnáct tisíc korun více. A stejnou částku si francouzská automobilka řekne také za adaptivní tempomat.

Klávesy po vzoru klavíru

Desetipalcový dotykový displej je umístěný více nahoře. Nemusíte tedy při zapnuté navigaci tolik sklánět hlavu. Jak už jsem zmiňoval, systém vychází z Peugeotu 508, a dokonce i podobná tlačítka v „208ce“ najdete. Ta se nacházejí pod displejem. V první řadě blíže k vám jsou klasická hardwarová tlačítka. Za nimi je pak dotykový pruh, pomocí kterého se dostáváte do různých složek infotainmentového systému. A abych nezapomněl, Peugeot nejde cestou USB-C, ale sází na klasické USB.

Pod tlačítky je pak úložný prostor s podložkou pro bezdrátové nabíjení. Plocha je velká, takže ani můj 6,9palcový telefon neměl problém se tam vejít. Naopak před řadicí páku už byla celkem alchymie ho nějak rozumně dostat. Co mně osobně ztěžovalo život ještě o fous více, bylo nefunkční Android Auto. Ať jsem dělal, co jsem dělal, v Peugeotu 208 ani 508 se mi nepodařilo ho rozchodit. A to i přesto, že mám nahraný aktuální systém. Asi vám nemusím vysvětlovat, že problém byl na místě sedadla řidiče.

Spoléhat jsem se tak musel na služby, které nabízí samotný Peugeot. Osobně věřím, že jednou automobilky poznají, že Google a jeho mapy jsou prostě někde jinde a přestanou tak investovat nesmyslné peníze do svých systému. Teď nemluvím konkrétně o Peugeotu, ale globálně. Francouzská automobilka zase tak špatný infotainment nemá. Mohl by mít rychlejší reakce, ale rozhodně to není žádná katastrofa.

Zastavit, vystoupit a odejít

Při parkování se můžete spoléhat nejen na parkovací senzory, ale i kameru. Na cestách vám zase pomáhá hlídání jízdního pruhu, ale také adaptivní tempomat. Poslední jmenovaný asistent funguje dobře, to stejné však nemohu říci o hlídání jízdního pruhu.

Chápu, že naprogramovat takový systém na všechny typy silnic je prostě těžké. Problém však je, že na okresních silnicích se se mnou pomocník kolikrát začal prát o volant, což bylo celkem nepříjemné. Naštěstí existuje řešení – systém vypnout. To bych vám ostatně doporučil i se start/stop. Ten se však vypíná přes infotainmentový systém.

Na co si však zvyknete velmi rychle, je funkce, kdy se nemusíte starat o zamykání auta. Klíček si dáte do kapsy, přijedete před obchod, zaparkujete, vystoupíte a odcházíte. Jakmile se vzdálíte, auto dvakrát pípne a sklopí se zrcátka, což je signál, že Peugeot je zamčený. Po nákupu se vrátíte zpět, stačí natáhnout ruku na kliku (aniž byste se jí dotkli) a auto se odemkne. Načasování funguje skvěle a ani jednou mě tato funkce nijak nezklamala.

Chyby se hledají jen stěží

Komplikace, která mě napadá jako první, je, že pokud měříte více než 190 centimetrů, tak se můžete cítit poměrně stísnění. Přeci jen má „208ka“ na délku lehce přes čtyři metry, což se někde musí projevit. Já jsem však tento problém neměl a jen těžko se mi hledají chyby.

Na i-Cockpit, který vám prvních pár dní bude připadat velmi netypický, si zvyknete. Ani ne nevýhoda, jako spíše holý fakt, je menší prostor na zadních sedadlech. Příjemný je však dojezd na jednu nádrž, který se pohybuje až okolo 800 kilometrů.

Model Peugeot 208 Základní cena 555 000 Kč Cena testované výbavy – Stupeň výbavy GT line Výkon 75 kW / 100 koní Zdvihový objem 1499 ccm Palivo nafta Počet válců 4 Pohon přední náprava Převodovka manuální Akcelerace 0-100 km/h (s) 10,2 s Maximální rychlost (km/h) 188 Spotřeba paliva na 100 km 3,2 l (kombinovaná) Délka 4055 mm Šířka 1745 mm Výška 1430 mm Rozvor nápravy 2540 mm Hmotnost 1165 kg Objem palivové nádrže 41 litrů

Ani jízdně vás Peugeot 208 nezklame. Podvozek je příjemně naladěný, patnáctistovka s autem nemá žádný problém a pocitově není ani nikterak líná. Ano, stále se zde bavíme o voze s výkonem sto koní, ale pro daný segment je to dostačující hodnota. I ve více lidech jsem neměl pocit, že bych měl málo výkonu, jen motor musíte držet v dobrých otáčkách. A hlavně ta spotřeba!