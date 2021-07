Peklo zamrzlo. Apple ve své reklamě ukázal telefon s Androidem

V poslední době si Apple uvědomuje, že už nemůže konkurenční operační systém Android jen tak přehlížet. Na vývojářské konferenci WWDC například představil podporu FaceTime pro Android, nicméně si vysloužil pořádnou porci kritiky za to, jak byl „běžný telefon s Androidem“ vyobrazen. Apple si totiž dal tu práci, aby konkurent vypadal mnohem méně přitažlivěji než jeho vlastní telefony.

Pro Apple není tato praxe žádnou novinkou. Na screenshotech z fungování aplikace Beats použil gigant z Cupertina starší Pixel 2 a u aplikace Přechod na iOS pro jistotu vybral HTC z roku 2014. V nové reklamě na sluchátka Beats Studio Buds se nicméně Apple překonal. Modelka na fotografii už nepoužívá obstarožní telefon, ale nejnovější Samsung Galaxy S21.

Ačkoli se to nezdá, pro Apple je to poměrně velká věc. Kalifornská společnost se totiž dlouhá léta snaží své konkurenty vykreslovat v co nejhorším světle. V tomto případě se ale nejedná o „prozření“ jako spíše o pragmatické rozhodnutí. Sluchátka Beats Studio Buds totiž stojí 150 dolarů (cca 3 200 korun) a pro párování využívají technologii Fast Pair. Kdyby Apple v reklamě použil starší androidový telefon, mohl by propagační snímek vyznít negativně právě pro jeho sluchátka.