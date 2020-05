Patent odhaluje, jak by mohlo vypadat první Xiaomi s foťákem pod displejem

Selfie kamerka ukrytá pod displejem bezesporu patří k nejočekávanějším inovacím na poli chytrých telefonů. Na technologii, která by takové designové řešení umožnila, v současné době pracuje řada výrobců. Společnosti Xiaomi a Oppo se pochlubily prvními prototypy už v loňském roce. Živě se spekuluje, že vlajkovou loď s předním fotoaparátem pod displejem chystá Nokia i Samsung. V případě druhého jmenovaného bychom se mohli dočkat u modelu Note 20.

Patent od Xiaomi

Stále se pohybujeme pouze v rovině plánů, spekulací a prototypů. Žádný z nich se však dosud nepodařilo přetavit v komerční produkt. Díky vizualizaci nového patentu od Xiaomi se tak alespoň můžeme podívat, jak by takový telefon mohl vypadat. Rendery od serveru LetsGoDigital vycházejí z designového dokumentu, který byl součástí patentové přihlášky.

Na obrázcích se nachází zařízení s tenkými rámečky, které svým designem nejvíce připomíná loňský model Mi 9. Ze současné vlajkové lodě Mi 10 mu totiž chybí například zahnutý displej. Z patentové dokumentace vyplývá, že selfie kamerka by se mohla nacházet na dvou pozicích v horní části obrazovky – vlevo či uprostřed.

Průhledný displej

Displej kolem selfie kamerky se během focení zprůhlední a odhalí ukrytou čočku fotoaparátu. Pokud přední kamerku nepoužíváte, transparentní plocha zmizí a vy si můžete využívat celou plochu obrazovky, aniž by vám v ní překážel jakýkoliv otvor či výřez, podobně jako v případě telefonů s vysouvacím předním fotoaparátem.

Na zádech telefonu se nachází trojice fotoaparátů, jejich počet by nicméně mohl po vzoru Mi 10 poskočit na čtyři. Vyloučit však nelze ani příchod zařízení ze střední třídy, na němž by si čínský výrobce novou technologii otestoval před implementací do vlajkové lodě.

Závěrem se jako obvykle sluší dodat, že patentová přihláška není zárukou vzniku komerčního zařízení.