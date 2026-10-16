Paradoxní škrty v Netflixu: streamovací gigant propustí 1000 lidí, byznys přitom roste a platí stamiliony za AI

- Odejde asi tisíc lidí, hlavně z produktových, technických, právních a HR týmů
- Vedení ale tvrdí, že byznys roste a roční výhled pořád platí
- Akcie za rok ztratily téměř 43 procent, výsledky za poslední kvartál se dozvíme už 20. října
Netflix ve středu oznámil, že propustí zhruba šest procent zaměstnanců, tedy asi tisíc lidí. Na konci loňského roku jich měl přibližně 16 tisíc. Spoluředitelé Ted Sarandos a Greg Peters to sdělili v interním memorandu, o němž informovaly CBS News a CNBC. Variety označuje propouštění za dosud největší v historii firmy, v roce 2022 odcházelo asi 450 lidí.
Byznys je prý silný, místa přesto mizí
Nejvíc se škrty mají dotknout produktových, technických, právních a HR týmů. Memorandum tvrdí, že podnikání je silné a roste a že firma zůstává na cestě ke splnění celoročního výhledu. Slibuje také dál agresivně investovat tam, kde to přinese největší efekt. Podle Variety se mezi odcházejícími ocitl i filmový viceprezident Doug Belgrad. Další komentář streamovací gigant odmítl.
Loňská čísla slova o síle byznysu podporují: tržby dosáhly 45,2 miliardy dolarů a čistý zisk 11 miliard. Jenže akcie podle CBS News za posledních dvanáct měsíců ztratily téměř 43 procent a ve středu se obchodovaly těsně pod 70 dolary. Červencový výhled tržeb na třetí čtvrtletí navíc zklamal analytiky a Sarandos nedávno sám připustil, že Netflix neroste tak rychle, jak by chtěl.
Na AI se peníze našly
V březnu Netflix oznámil koupi startupu InterPositive, který od roku 2022 v utajení budoval herec a režisér Ben Affleck a který vyvíjí AI nástroje pro filmaře. Čtvrtletní zpráva pro americkou burzovní komisi SEC, kterou Variety s koupí spojuje, uvádí cenu přibližně 587 milionů dolarů v hotovosti, tedy zhruba 12 miliard korun. K Netflixu přešel celý šestnáctičlenný tým a Affleck tam působí jako poradce. Zjednodušeně to vychází na víc než 36 milionů dolarů na každého člena týmu.
S nástroji InterPositive filmaři z materiálu natočeného při konkrétní produkci postaví model, který pak pomáhá třeba s nasvícením záběrů, nahrazením pozadí nebo vizuálními efekty. Sarandos na červencovém výsledkovém hovoru uvedl, že generativní AI letos využilo kolem 300 titulů. U dokumentárního seriálu The American Experiment podle něj 17 minut záběrů vzniklo dvakrát rychleji a za polovinu nákladů oproti dosavadním postupům. Zároveň zdůraznil, že filmy dál dělají lidé a AI jim jen dává lepší nástroje.
Spojitost s AI zatím nikdo nepotvrdil
Firma k propouštění nic dalšího nekomentuje. V memorandu, jak ho popisují média, o umělé inteligenci nepadlo ani slovo. Mluví se v něm o disciplíně při určování priorit, o podpoře odcházejících a o dynamické době v zábavním průmyslu.
Víc napoví úterý 20. října, kdy streamer po zavření trhu zveřejní výsledky za třetí čtvrtletí. Vedení při hovoru s analytiky dostane příležitost vysvětlit, jak restrukturalizace zapadá do plánů na růst. Jestli zazní i umělá inteligence, uvidíme brzy, byť mezi řádky můžeme číst už teď.