Parádní budovatelská strategie Pocket Builder 2 v přípravě. Podívejte se na první záběry

Společnost Codebrew Games zahájila práce na plnohodnotném pokračování úspěšné budovatelské strategie Pocket Builder. Chystané pokračování nabídne plnohodnotnou 3D grafiku, o čemž se můžete přesvědčit na prvních zveřejněných záběrech. O více informací se tvůrci bohužel nepodělili, nicméně lze očekávat, že vyjma grafického zpracování půjde novinka ve stopách povedeného prvního dílu.

Původní hra z roku 2018 zaujala především přístupnou, zároveň však komplexní hratelností, povedeným ovládáním na mobilních obrazovkách i absencí mikrotransakcí.

Pocket City 2 development started! Building it in 3D this time. Still in very early stages – here's a sneak peak at how it looks! #gamedev #mobilegames #iosgames #androidgames #gaming #indiegame #iphone #ios pic.twitter.com/4Uhp7LUucq

