Oukitel WP5: levný dolný telefon, který stojí za to

Sháníte výkonný odolný telefon s dobrým fotoaparátem a cenou do 4000 korun? Mobil, který by byl vhodný pro náročná povolání nebo na extrémní sporty a snesl zanesení prachem, namočení do vody, nebo pád z výšky?

Oukitel, nenápadný čínský výrobce, přichází na český trh s našlapaným odolným telefonem s velmi atraktivní cenovkou. Oukitel WP5 splňuje vojenský standard MIL-STD-810G a nabídne stupeň krytí IP68. Jednoznačně nejpovedenější model, který Oukitel dokáže v současné době nabídnout.

Nadupaný model Oukitel WP5 vás překvapí svým 13 Mpx objektivem od Sony, který vám vytře zrak. Málo kdo by čekal, že i odolný telefon může dobře fotit, aniž by stál jmění.

Dalším charakteristickým rysem je 8000 mAh velká baterie, která se s úsporným ale dostatečně výkonným čtyřjádrovým procesorem o kmitočtu 1,8 GHz postará o enormní výdrž až 42 hodin nepřetržitého telefonování. To vše je zabaleno do čistého Androidu přímo od Googlu společně se službami GMS.

Zajímavostí je zabudovaný kompas a výjimečně silná let svítilna díky čtyřem led diodám umístěným přímo pod zadním fotoaparátem.

Cena smartphonu Oukitel WP5 ve variantě s 32 GB pamětí a 3 GB RAM byla stanovena na 3 490 Kč včetně DPH. Dostupný je v černé a oranžové barvě a objednat si jej můžete zde.

Takže s Oukitelem WP5 se v terénu opravdu neztratíte! Oukitel, dobrá volba.