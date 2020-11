Otestovali jsme antibakteriální sklo PanzerGlass a kryt ClearCase pro iPhone 12

Téměř každý s pořízením nového smartphonu řeší i jeho ochranu, a u dražších modelů to platí dvojnásob, protože jen samotná oprava displeje častokrát atakuje několikatisícovou hranici. K dispozici jsou nejrůznější ochranná pouzdra, fólie nebo tvrzená skla. Já sám patřím mezi zastánce tvrzených skel, kterých už jsem stihl vyzkoušet nepřeberné množství, a které mi nespočetněkrát zachránily nákladnou návštěvu v servise.

Značku PanzerGlass asi není třeba představovat. Jedná se o prémiového výrobce tvrzených skel a dalšího příslušenství, jako jsou například ochranné kryty. Novinkou v portfoliu této dánské společnosti jsou antibakteriální skla a kryty pro všechny letošní iPhony 12 (tedy včetně varianty mini, Pro a Pro Max). Ta jsou vylepšena novou technologií Micro Fracture, která zvyšuje o 100 % jejich odolnost na hranách a o více než 50 % odolnost skla jako takového.

U těchto skel je povrch potažen speciální vrstvou a antibakteriální úpravou, která má zničit veškeré bakterie během 24 hodin od kontaktu. Kromě vylepšené odolnosti jsou tedy skla bezpečnější a hygieničtější. K nákupu tvrzeného skla nebo obalu pro vybrané modely navíc u oficiálních prodejců obdržíte i dezinfekční přípravek na obrazovky Spray Twice A Day, i když pouze v malém 8ml balení, které vám příliš dlouho nevydrží.

Za minutu máte nalepeno…

Samotné nalepení skla je velmi jednoduché. Já jej testoval na iPhone 12 Pro. Vzhledem k tomu, že všechny „dvanáctky“ mají zcela plochý displej bez zakřivení na okrajích, stačí dodávanými hadříky vyčistit plochu zobrazovače a pak už jen sklo správně nalepit. Vyvarujte se toho, aby na displeji telefonu zůstaly drobná zrnka prachu – pod nalepeným sklem by pak dělala neplechu a především působila nevzhledně.

Jakmile budete mít displej perfektně čistý, stačí správně přiložit sklo, přimáčknout a po celé ploše přejíždět hadříkem. Pokud se vám to náhodou na první pokus nepovede, můžete to zkusit znovu, jen vždy dbejte na to, aby se vám mezi displej a sklo nedostala zrnka prachu. Těch se totiž zbavuje velice těžko (v balení je pro tento případ připravena přichytávací samolepka).

Po zhruba dvou týdnech používání, kdy jsem displej iPhonu nijak nešetřil a spoléhal se na ochranu tvrzeným sklem, jsem na PanzerGlass nezaznamenal žádné škrábance a především jsem měl jistotu, že displej iPhonu je dobře chráněný.

Odvahu mlátit kladivem do iPhonu jsem neměl, PanzerGlass sklo by displej sice mělo ochránit, ale riskovat zničení telefonu za třicet tisíc mi opravdu nebylo po chuti. Nicméně už na veletrhu MWC jsme na stánku PanzerGlass měli možnost otestovat, jak moc si s údery kladiva rozumí a nikdy se nám zobrazovač telefonu poškodit nepodařilo.

Nicméně samotný výrobce otestoval účinnost skla poměrně extrémním způsobem – při pádu mobilního telefonu během kaskadérského kousku na motorce. Telefon chráněný novým sklem a obalem PanzerGlass vypadl kaskadérovi přímo uprostřed skoku a dopadl z výšky při plné rychlosti displejem na beton… a přežil bez ztráty kytičky.

Nothing beats PanzerGlass - SkyDrop

Apple se u letošních iPhonů chvástal přítomností speciálního skla Ceramic Shield, které by údajně mělo nahradit funkci tvrzeného skla. Realita je ale dost odlišná – Ceramic Shield je sice velmi pevné a při pádu skutečně jen tak nepraskne, takže i bez PanzerGlass bude celkem oříšek mít na iPhonu „pavouka“, nicméně s odolností vůči drobným škrábancům už to tak slavné není. Internetové diskuze jsou plné naštvaných uživatelů, jejichž displej je poškrábal po pár dnech naprosto běžného a šetrného používání. Takže použití tvrzeného skla, ať už se rozhodnete pro jakékoliv, dává smysl.

ClearCase: kryt, který vydrží

Kromě skla výrobce nabízí i ochranný kryt z TPU, který dělá přesně to, co se od něj očekává. Pevný plast telefon ochrání od pádů z výšky na beton. Během testování mi iPhone 12 Pro na zem omylem spadl třikrát, z toho jednou to při čištění okapů bylo z výšky téměř 3 metrů na betonovou dlažbu… tady už mě trochu polilo horko, ale naštěstí se telefonu nic nestalo. Telefon spadl na záda, takže kryt obdržel několik oděrek, ale samotný iPhone 12 Pro zůstal jakémukoliv poškození uchráněn.

Ochranný obal nepatří mezi nejmenší a počítejte s tím, že s ním rozměry telefonu ještě o několik milimetrů na každou stranu narostou. Oproti tenkým slim pouzdrům vám ale nabídne podstatně lepší ochranu, a nově i tu antibakteriální.

Několik typů skel

Tloušťka skla je přijatelných 0,4 mm a v praxi je to zanedbatelná hodnota. Sklo je perfektně čiré, takže nijak nedegraduje barvy a navíc na něm najdete speciální oleofobní vrstvu, která eliminuje usazování otisků prstů. Výrobce se také chlubí až 9x vyšší tvrdostí oproti obyčejným sklům a již zmíněné zvýšené odolnosti vůči poškrábání.

PanzerGlass nabízí několik variant skel. To nejdražší (edge-to-edge) s antibakteriální úpravou (a volitelně i vrstvou pro redukci modrého světla) vyjde na 999 Kč, levnější varianty (s výřezem bez překrytého Face ID) vyjdou o tři stovky levněji. Cena ClearCase krytu je 899 Kč. Kompletní PanzerGlass nabídku pro letošní iPhony naleznete zde. Ceny to věru nejsou zrovna dvakrát lidové, ale u PanzerGlass tomu nikdy jinak nebylo. Na trhu jsou samozřejmě dostupné i levnější (a stále) kvalitní skla, nicméně v případě této značky máte zaručeno, že kupujete jeden z nejlepších produktů, které jsou aktuálně na trhu dostupné.