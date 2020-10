Originální dárek: k nákupu Samsungu Galaxy S20 FE získáte ručně šité tenisky zdarma

Samsung si pro české uživatele připravil netradiční a poměrně originální promo akci. Všichni, kdo si od 26. října do 8. listopadu zakoupí u jednoho z vybraných prodejců telefon Samsung Galaxy S20 FE v jakékoli variantě, mají možnost získat voucher na boty Vasky Teny v hodnotě 2 799 Kč.

„Nová řada Galaxy S20 FE nabízí pestrou škálu šesti barevných variant, ze které si vybere určitě každý. A protože mobilní telefon se stává čím dál více také módním doplňkem, nabízíme zákazníkům možnost doplnit ho botami Vasky Teny ve stejné barvě,“ říká Tomáš Balík ředitel mobilní divize společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

Samsung + Vasky: Mintové spojení

Watch this video on YouTube

Galaxy S20 FE byl představen celkem v šesti barevných variantách, včetně barvy Cloud Mint. Při této příležitosti Vasky představili novou barvu bot Teny Mint. Ke každé barevné variantě telefonu Galaxy S20 FE jsou nyní k dispozici odpovídající barvy bot Vasky, takže zákazníci můžou skvěle propojit vzhled mobilního telefonu s poctivými, ručně vyrobenými botami.

Jak akce využít?

Nejprve je potřeba zakoupit smartphone Galaxy S20 FE u jednoho z vybraných obchodních partnerů Samsung. K získání voucheru je nutné zaregistrovat se na této stránce, a to nejpozději do 14 dnů od nákupu, nejpozději však do 8. listopadu 2020. Po registraci zadejte údaje o objednávce podle znění pravidel. Po validaci vyplněných údajů vám bude na email zaslán voucher s unikátním kódem na boty Vasky Teny.

Jakmile získáte voucher, na stránkách vasky.cz si vyberte boty Vasky Teny v požadované barvě a velikosti a uplatněte voucher v plné výši ceny bot Vasky Teny, včetně nákladů na dopravu. Vasky vám zašlou vybrané boty do 14 dnů. Voucher je možné uplatnit do 31. ledna 2021.