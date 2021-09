Originální budovatelská hříčka Townscaper míří na Android a iOS

Budovatelských strategií nalezneme na herním trhu poměrně dostatek, nicméně všechny v menší či větší míře obsahují prvky jako válčení či nutnost starat se o ekonomickou stránku budování. Místo stavění si jen tak pro radost vám hra akorát tak hází klacky pod nohy. To ovšem není případ nezávislého titulu Townscaper od studia Raw Fury.

V něm budujete uprostřed moře malebné ostrovní městečko, přičemž jediným omezením je vaše fantazie. Ovládání se ze složitých vzorců městského plánování převtělilo do jednoduchého klepání na herní mapu – kromě barvy a umístění si totiž nemůžete nic zvolit, neboť hra Townscaper pomocí algoritmů sama předpovídá, co by bylo vhodné postavit.

Townscaper Community Trailer

Watch this video on YouTube

Relaxační hříčka se objevila nejprve na platformách Steam a Nintendo Switch a její další zastávkou jsou mobilní operační systémy Android a iOS. Townscaper by se na Androidu a iOS měl objevit v průběhu října za blíže nespecifikovanou cenu, nicméně se předpokládá, že se nebude příliš lišit od ceny 5 euro (cca 130 korun), za kterou ji lze zakoupit na ostatních platformách.