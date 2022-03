Oral-B iO 10: nová generace chytrého kartáčku vsází na umělou inteligenci

Značka Oral-B na právě probíhajícím veletrhu MWC 2022 v Barceloně představila zcela novou generaci chytrého magnetického zubního kartáčku Oral-B iO Series 10 s lineárním magnetickým pohonem. Ten zajišťuje velice jemné mikrovibrace, díky čemuž je šetrný i vůči citlivým zubům a dásním.

Další předností zubního kartáčku Oral-B iO 10 je pokročilé využití umělé inteligence. S tou už značka pracuje několik let a vůbec poprvé jsme se s ní mohli setkat u modelu Genius X, který jsme před dvěma lety také testovali. Za tu dobu ale vývoj technologií ušel obrovský kus a nová generace je tak o poznání vyspělejší i přesnější při 3D mapování zubů ve vašich ústech. Nově totiž dokáže rozpoznat až 16 různých poloh kartáčku a přesně ví, zda si čistíte přední, zadní či horní povrch jednotlivých zubů.

Oral-B se za svou dlouholetou historii dokázala vypracovat na pozici značky vůbec nejpoužívanějších elektrických kartáčků doporučovaných zubními lékaři. Začátky přitom spadají už do roku 1963, kdy byl světu představen vůbec první sonický kartáček. Dnes vám jejich produkty umějí doporučit co nejlepší postupy pro čištění zubů, a to nejen skrze propracovanou mobilní aplikaci, ale nově i prostřednictvím doprovodného modulu iOSense, který slouží nejen jako stojánek a nabíječka, ale také jako váš osobní asistent.

Nabízí se také otázka, zda je technologie iO bezpečná pro zuby a dásně? „Všechny elektrické zubní kartáčky Oral-B jsou pro zuby a dásně naprosto bezpečné, pokud se používají s odpovídajícím tlakem. Ve srovnání s klasickými (manuálními) zubními kartáčky naše produkty v klinických studiích pravidelně prokazují vynikající výsledky při odstraňování plaku, efektivnější eliminaci míst krvácení z dásní i výrazně vyšší pravděpodobnost udržení dobrého zdraví ústní dutiny. Zubní kartáčky iO lze také používat s šetrnější náhradní hlavicí Gentle Clean a zároveň nabízejí extra jemné režimy čištění zubů Sensitive a Sensitive+,“ uvádí Dr. Phillip Hundeshagen, ředitel pro výzkum a vývoj ve společnosti Oral Care Europe.

iOSense: praktický pomocník při čištění zubů

U starších generací kartáčků bylo pro zobrazení informací o čištění zubů nutné spustit mobilní aplikaci. To ale uživatelé vydrželi praktikovat jen krátký časový úsek a aplikaci v podstatě přestali používat. Toho si v Oral-B byli moc dobře vědomi, a proto představili samostatný modul iOSense, který má za úkol aplikaci nahradit a poskytnout vám během čistícího procesu všechny relevantní informace. Jeho přední části vévodí stavový displej a na horní ploše má své místo šest signalizačních diod, díky kterým budete vědět, že jste během čištění nevynechali žádné místo.

„Zubní kartáček Oral B iO 10 je jediný iO kartáček, který spolupracuje se zařízením iOSense, které díky využití umělé inteligence dokáže sledovat vaše čištění zubů, a to včetně tlaku, který na zuby vyvíjíte. Jedná se o praktického pomocníka, který uživateli v reálném čase poskytuje zpětnou vazbu. Zároveň sleduje dobu čištění a pomocí šestice diod kontroluje, zda jste si vyčistili všechny zuby a nevynechali tak žádnou plochu v ústní dutině. S kartáčkem modul iOSense komunikuje skrze Bluetooth a veškerá data následně přes Wi-Fi a cloud odesílá přímo do mobilní aplikace,“ dodává Hundeshagen.

V horní části najdete i prostor pro odložení kartáčku, který se zde rovněž automaticky dobíjí. Z nuly na sto to zvládne za necelé tři hodiny, což je oproti mnohým konkurentům impozantní rychlost.

Čeští uživatelé si používání sonických kartáčků velice oblíbili. Jaký by pro ně měl být hlavní důvod pro přechod na novou technologii iO? „Zubní kartáčky Oral-B iO prokazatelně zlepšují stav ústní dutiny a jsou vynikajícím řešením pro ty, kteří mají rádi čistotu a zároveň chtějí mít detailní přehled o statistice čištění. Oral-B iO, který se odlišuje od stávající technologie pro čištění zubů, nabízí uživatelům nejen optimální postupy pro čištění zubů, ale i jistotu, že při čištění díky správné technice dosáhnou těch nejlepších výsledků,“ uvádí Dr. Phillip Hundeshagen.

Oral-B iO 10

Nová generace magnetického zubního kartáčku bude dostupná ve dvou barevných variantách: vesmírně černé a hvězdně bílé. Obě jsme měli možnost prohlédnout si přímo na výstavišti v Barceloně. Nejvíce nás zaujal interaktivní barevný displej, skrze který máte možnost přistupovat ke všem funkcím kartáčku. Kromě výběru režimu čištění si můžete nastavit i uvítací pozdrav. Stejně tak lze nastavit zobrazení emotikony při dosažení cíle.

Ředitele pro výzkum a vývoj ve společnosti Oral Care Europe, Dr. Phillipa Hundeshagena, jsme se dále zeptali, jaký je rozdíl mezi oscilačně-rotační technologií, kterou najdeme u předchozích modelů, a novou magnetickou technologií? „Oral-B iO je naše vůbec nejvíce revoluční technologie pro čištění zubů, ve které jsme využili veškeré naše zkušenosti, které jsme získali za více než šest let vývoje a výzkumu. Oral-B iO vychází ze stávající oscilační technologie, kterou kombinuje se zcela novým typem mikrovibrací, které zajišťují ještě lepší čištění a příjemnější zážitek. Mikrovibrace jsou generovány unikátním systémem magnetického pohonu, který rovnoměrně distribuuje energii z motorku přímo na hroty štětin. Mikrovibrace jsou vytvářeny vysokofrekvenčními změnami směru hlavy kartáčku a štětinami, které se pohybují po povrchu zubu. Tyto jemné vibrace jsou synchronizované s oscilačním pohybem hlavy, což kartáčku umožňuje maximálně plynulý pohyb. Magnetický pohon výrazně snižuje vnitřní tření i hluk motoru běžně spojovaný s elektrickými zubními kartáčky a zajišťuje tak zcela hladké, tiché a klidné čištění zubů.“

Oproti dřívějším oscilačním generacím doznal vylepšení senzor tlaku. Ten se rozsvítí červeně, když budete při čištění vyvíjet příliš velký tlak, zvolenou barvou při nedostatečném tlaku a nově bude svítit zeleně, když bude tlak optimální. Součástí balení je i cestovní pouzdro Power2Go, které oceníte zejména na cestách.

V mobilní aplikaci najdete nejen tipy pro správné čištění zubů, ale především vaši statistiku. Pro synchronizaci dat už není nutné, aby byla aplikace během čištění zapnutá. Data už se nepřenášejí přes Bluetooth, jako tomu bylo u předchozí generace, ale nově kartáček přes Wi-Fi komunikuje přímo se servery výrobce, kam data ukládá. K dispozici je celkem sedm režimů čištění včetně speciálního módu pro vyčištění jazyka.

iO10 eComm

Watch this video on YouTube

Vylepšení doznala i samotná kartáčková hlava, při jejíž tvorbě výrobce spolupracoval se zubními lékaři. Předchozí generace iO Series 7 mimochodem vyhrála dTest, na druhém místě skončila Series 8. iO Series rovněž díky použitým technologiím získala pečeť České stomatologické komory.

Kdy se dostane do prodeje?

Na uvedení chytrého kartáčku Oral-B iO 10 do prodeje si ale budeme muset ještě několik měsíců počkat, stejně jako na modul iOSense (ten by měl být zpětně kompatibilní i s předchozí generací kartáčku iO Series 9). Přesný termín zatím nebyl zveřejněn, ale podle informací, které má naše redakce k dispozici, bychom se měli dočkat až někdy v průběhu měsíce září. A to samé platí i o ceně, která by se dle našeho odhadu mohla pohybovat okolo 10 tisíc Kč.