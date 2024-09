Oppo Find X8 na prvních fotografiích. Od Applu okopíroval Dynamic Island i spoušť fotoaparátu

Příští vlajková loď od Oppo přinese několik zajímavých prvků

Z nejnovějších iPhonů si údajně vypůjčí spoušť fotoaparátu a dynamický ostrůvek

Spekulovaná hardwarová výbava vypadá víc než slibně

Značka Oppo se rozhodla, že svůj příští vlajkový smartphone vybaví prvky, které nejsou ve světě Androidu příliš obvyklé. Položky jako hezčí displej, lepší fotoaparáty nebo výkonnější čipset se u nového modelu tak nějak očekávají, Oppo chce ale svým fanouškům dopřát ještě něco navíc. Něco, co jsme již viděli ve světě značky Apple.

Oppo Find X8 přinese obdobu Camera Control z nejnovějších iPhonů

Oppo Find X8 patrně spatří světlo světa někdy v příštím měsíci, pravděpodobně po premiéře čipsetu MediaTek Dimensity 9400, který má tento telefon pohánět. Informátor Ice Universe na čínské sociální síti Weibo zveřejnil tiskový snímek, který má chystaný smartphone ukazovat z boku, kde je patrný jeden z nových prvků nazvaný Quick Button.

Má se jednat o jakousi obdobu akčního tlačítka z posledních dvou generací iPhonů, byť provedením bude mít zřejmě blíže k tlačítku Camera Control z čerstvě představených iPhonů 16 – nevypadá totiž jako klasické tlačítko, ale spíše jako dotykový senzor. Umístění ve spodní části telefonu napovídá jeho využitelnost coby spoušť fotoaparátu, nicméně podle popisu Ice Universe má pro něj Oppo připraveno více scénářů. Mezi ně patří například herní trigger – ve střílečkách má jeden stisk vyvolat jednotlivou střelu, držení pak palbu dávkami.

Ve fotoaplikaci pak má tlačítko fungovat stejně jako na iPhonech – jeden krátký stisk vyfotí snímek, dlouhý začne natáčet video. Pohybem prstu po senzoru pak má docházet ke kontinuálnímu přibližování nebo oddalování scény. V aplikaci galerie pak toto gesto bude sloužit buď k přepínání jednotlivých snímků, nebo k zoomování v nich.

Dynamic Island na Androidu

Druhou „jablečnou“ novinkou, kterou chce Oppo modelu Find X8 dopřát, je obdoba Dynamic Islandu. Selfie kamerka telefonu se sice vejde do kruhového výřezu displeje, jak však ukazují snímky čelní strany telefonu (v krytu), Oppo se chystá tento černý puntík softwarově zvětšit do podoby oválné pilulky s dodatečnými informacemi. Co všechno bude tento prvek umět, ale zatím nevíme.

Výbava vlajkového modelu

V souvislosti se smartphonem Oppo Find X8 se spekuluje o následující hardwarové výbavě – plochá 6,5-6,7″ OLED obrazovka s rozlišením 1 256 × 2 760 pixelů, trojitý fotoaparát obsahující hlavní a širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 50 Mpx, a periskopický teleobjektiv s 3× přiblížením, a v neposlední řadě 5600mAh baterii s podporou 100W nabíjení. Telefon bude údajně nabízen minimálně ve čtyřech barvách – černé, bílé, modré a růžové.