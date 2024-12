OnePlus Open 2 v kompletním úniku: lepší parametry v téměř stejném těle

Značka OnePlus by měla příští rok představit svoji druhou skládačku

OnePlus Open 2 má vypadat stejně jako první generace, pouze o něco málo naroste

Novinkou má být výkonnější čipset, větší akumulátor a podpora bezdrátového nabíjení

Ohebný smartphone OnePlus Open byl představen loni v říjnu, letos jsme se ale jeho nástupce nedočkali – čínský výrobce pravděpodobně nemá zájem obnovovat skládačky s roční kadencí. To ovšem neznamená, že druhá generace není v přípravě, v posledních dnech se o ní hovoří poměrně hlasitě, dokonce se objevily první obrázky a soupis očekávaných parametrů.

OnePlus Open 2: podobné tělo, lepší výbava

Jak bude OnePlus Open 2 vypadat, odhalují neoficiální rendery serveru SmartPrix vzniklé na základě informací od Yogesh Brar a Chunvn. Chystaný telefon by měl vypadat prakticky stejně jako jeho loňský předchůdce – má si ponechat knížkový tvar i kruhový fotomodul se třemi čočkami na zádech.

Novinkou mají být decentně větší rozměry a s nimi spojený nárůst displejů – vnější se se má zvětšit z 6,31 na 6,4 palců, vnitřní z 7,82 na rovných 8 palců. Telefon má narůst do výšky a do šířky, naopak v pase by měl výrazně zhubnout – spekuluje se o tloušťce pod 10 mm. I přesto se výrobci údajně podaří znatelně navýšit kapacitu baterie, a to ze současných 4 800 na 5 900 mAh. Podporováno má být 80W nabíjení kabelem a 50W bezdrátově.

Na zádech telefonu najdeme kruhový modul obsahující tři 50Mpx fotoaparáty – hlavní, širokoúhlý a teleobjektiv s 3× optickým přiblížením. Fotovýbavu mají dále doplnit dvě selfie kamerky s rozlišením 32 a 20 megapixelů. Srdcem telefonu má být čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite doplněný až o 16 GB RAM a 1TB úložiště. Hovoří se i o vyšší odolnosti, stupeň krytí má poskočit z IPx4 na IPx8.

A kdy bude OnePlus Open 2 představen? To v tuto chvíli není jasné. Mluví se o tom, že nejprve si odbyde premiéru jako Oppo Find N5 na konci března v Číně, a teprve poté by měl dorazit na globální trh pod praporem OnePlus. Teoreticky bychom se mohli dočkat v první půli letošního roku.

