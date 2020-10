OnePlus Nord dorazí ve speciální edici. Představena bude společně s OnePlus 8T

Už pozítří značka OnePlus představí svůj podzimní vlajkový smartphone OnePlus 8T. Premiéra se odehraje pouze online a to prostřednictvím videostreamu, který si budete moci ve středu v 16:00 našeho času naladit na YouTube.

OnePlus 8T bude nástupcem jarního modelu OnePlus 8, oproti němu přinese upravený design zad, vylepšený 120Hz displej a rychlejší 65W nabíjení. Bude se také jednat o vůbec první nový smartphone, který dorazí na trh s nejnovějším Androidem 11. Dle všeho půjde OnePlus 8T do předobjednávek ve středu 14. října, prodej se rozběhne 23. října.

OnePlus 8T nemá být ve středu jediným představeným telefonem, čínská firma na sociálních sítích rovněž láká na speciální edici OnePlus Nord. Z upoutávky je patrné, že onou specialitou bude nový „pískovcový“ kabátek, do kterého se oblékaly první smartphony značky. Ve vzhledu a vnitřní hardwarové výbavě žádné změny neočekáváme.

