OnePlus Nord CE 2 Lite na prvním snímku. Od současných modelů je k nerozeznání

I když mají chytré telefony OnePlus kořeny především ve vlajkovém segmentu, v poslední době se čínský výrobce čím dál tím více zaměřuje také na střední třídu, ostatně sám ji oživil modelem OnePlus Nord. K telefonu OnePlus Nord CE 2, který se na náš trh dostal poměrně nedávno, se chystá přidat ještě jednu variantu s přídomkem Lite.

Další informace o tomto chystaném kousku zveřejnil známý leaker Yogesh Brar na sociální síti Twitter, a to včetně snímku jeho údajné podoby. Na něm je OnePlus Nord CE 2 Lite vidět jak z přední, tak ze zadní strany. V tomto ohledu se nejedná o žádnou revoluci – OnePlus zde opět aplikovalo svůj aktuální designový jazyk, takže se Nord CE 2 Lite od ostatních smartphonů téže značky příliš neliší.

OnePlus Nord CE 2 Lite

•6.58" FHD+ LCD, 120Hz

•Qualcomm Snapdragon 695

•6/8GB RAM

•128GB Storage

•Rear Cam- 64MP + 2MP mono + 2MP macro

•Front Cam- 16MP

•5,000mAh Battery, 33W Charging

•OxygenOS 11

No Alert slider

Side-mounted FP

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 5, 2022