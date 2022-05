OnePlus Nord 3 prozrazen. Výrobce jej omylem ukázal na svých stránkách

Zařízení s přídomkem Nord od OnePlus probudila velký zájem veřejnosti o střední třídu. Ať už jde o první Nord či jeho nástupce Nord 2, pokaždé se výrobce trefil do černého a nabídl příjemný mix výbavy, nezbytných kompromisů a dostupné ceny. V nastoleném trendu by Číňané chtěli pokračovat, v přípravě je již třetí iterace s názvem OnePlus Nord 3.

Alright. The OnePlus Nord 3 is also coming up soon it seems. Have spotted it on the country's Indian website.

Feel free to retweet.#OnePlus #OnePlusNord3 pic.twitter.com/eg9LqWQanK

— Mukul Sharma (@stufflistings) May 2, 2022