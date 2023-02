OnePlus chystá unikátní smartphone s LED proužkem a kapalinovým chlazením

Takto budou vypadat záda chytaného OnePlus 11 Concept

Nachází se pod krycím sklem modrý LED pásek nebo kapalinové chlazení?

Smartphone OnePlus 11 se pomalu připravuje na svoji třetí premiéru. Poprvé byl odhalen na začátku ledna pro čínský trh, o měsíc později byl uveden na globální trh, a nyní se na nás řítí speciální edice OnePlus 11 Concept, kterou poprvé spatříme v rámci barcelonského veletrhu MWC. Čím se bude lišit od základního modelu?

OnePlus má za sebou již několik exkluzivních variant svých smartphonů, vzpomeňme například na spolupráci s McLarenem, do jehož barev firma oblékla OnePlus 7T Pro a s pomocí technologie elektrochromního filtru zcela schovala čočky jeho fotoaparátů. Chystaná konceptuální varianta OnePlus 11 zřejmě nebude natolik inovativní, ale i tak bude mít rozhodně čím zaujmout.

Čínská firma zveřejnila upoutávku, ve které odhaluje, co bude hlavní specialitou jejího konceptu. V OnePlus se pravděpodobně inspirovali u značky Nothing, pod poloprůhlednými zády je totiž k vidění zářící obrazec modré barvy. V tuto chvíli není jasné, jaké bude mít využití – může to být notifikační prvek, ovšem teoreticky by se mohlo jednat i o kapalinové chlazení celého telefonu, obrazec má totiž podobu jednolitého potrubí, které připomíná podlahové vytápění.

Hardwarové parametry OnePlus 11 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 , octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,1 × 74,1 × 8,5 mm, hmotnost: 205 g, zvýšená odolnost: ne Android 13,Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 , octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510,Adreno 740,12/16 GB,256/512 GB,163,1 × 74,1 × 8,5 mm,205 g,ne Displej, konektivita a baterie 6,7", LTPO AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 × 3216 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.56", PDAF, OIS, druhý: 32 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 48mm, 1/1.56", PDAF, 2× optický zoom, třetí: 48 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 115˚, AF, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.4, Full HD video, auto-HDR Kompletní specifikace

OnePlus nás pravděpodobně neodbyde pouze blikajícím LED páskem, koneckonců šéf OnePlus Pete Lau nás na globální premiéře OnePlus 11 připravoval na to, že se chystaný OnePlus 11 Concept pochlubí technologií, která dosud nebyla k vidění v žádném telefonu.

Jsme zvědaví, zda připravovaná konceptuální varianta OnePlus 11 půjde do prodeje, nebo si ji výrobce ponechá jen jako ukázku nové technologie. Více informací se dozvíme příští týden 27. února v 15:00, kdy bude telefon oficiálně odhalen.