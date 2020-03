OnePlus 8 letos vsadí na netradiční barvy. Výrobci unikly oficiální snímky

Minulý týden jsme se dočkali nových snímků a informací týkající se chystaného vlajkového modelu OnePlus 8 Pro. V posledních hodinách byl odhalen vzhled také jeho menšího a méně vybaveného sourozence bez přídomku „Pro“. OnePlus 8 svým designem nepřekvapí a bude kopírovat loňské předchůdce a příslušnost k rodu se tak jistě nezapře.

Leaker Steve H.McFly (@OnLeaks) nám již v listopadu minulého roku naservíroval rendery, které byly velmi přesné a nynější únik z německého serveru WinFuture.de víceméně potvrzuje to, co víme už několik měsíců. Tentokrát to OnePlus (možná účelově) opravdu neuhlídal, a navíc si jej můžete prohlédnout ve všech chystaných barevných variantách.

Hardwarové parametry OnePlus 8 Systém: Android 10 Rozměry: 165,3 x 74,4 x 8,8 mm , Hmotnost: bude upřesněno Čipset: Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 8/12 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,55", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx Druhý fotoaparát: 16 Mpx Třetí fotoaparát: 2 Mpx , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.0, Full HD video, Auto-HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4300 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Vzhled zadní strany je převzat z modelu OnePlus 7 Pro, kterému se bude „osmička“ podobat asi nejvíc. Oproti 8 Pro zde bude chybět ToF senzor, ale to žádná tragédie není a skvělé portréty vyfotíte i bez něj. Návrat 3,5mm jacku se opět nekoná a zbytek výbavy známe již dlouho.

Jediné, s čím nás bude moct OnePlus překvapit, se v tento moment jeví vylepšení softwaru a uživatelského rozhraní OxygenOS, které běží nad Androdem 10. Nezbývá nám než počkat na oficiální představení, kde se jistě dozvíme všechny potřebné detaily. To je naplánované na 15. dubna.