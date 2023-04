OLED displeje se v MacBoocích jen tak neobjeví, tvrdí uznávaný informátor

Zatímco různí výrobci nasazují do svých notebooků OLED displeje, Apple stále zůstává věrný LCD obrazovkám, které u nejvybavenějších MacBooků Pro doplňuje miniLED podsvícením. Toto řešení má oproti OLED panelům své výhody i nevýhody, avšak Apple se ho zatím vzdávat nehodlá. Minimálně ne po dobu příštích tří let.

Podle nejnovějších predikcí šéfa Display Supply Chain Consultants (DSCC) Rosse Younga má Apple v plánu nasadit do svých počítačů OLED displeje až v roce 2026. Jako první by se měl dočkat MacBook Air s 13,4″, poté by měly následovat 14 a 16″ MacBooky Pro. V druhém případě mají nové OLED displeje vznikat ve zbrusu nové továrně Samsungu v jihokorejském Asanu, do které společnost Samsung Display investovala 4,1 bilionů korejských wonů (asi 67 miliard korun).

This fab is for 14” and 16” OLED MacBook Pro’s from 2026. Some technical risk though, with new backplane approach and frontplane approach to lower costs and improve performance.https://t.co/TO9z3XqFMw

— Ross Young (@DSCCRoss) April 4, 2023