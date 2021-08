Okno do minulosti: co hledali Češi na Googlu před patnácti lety?

Když v roce 2006 otevřel Google pobočku v České republice, jeho vyhledávač byl už tou dobou po celém světě dobře známý a bylo jasné, že data z vyhledávání poměrně věrně ilustrují, co lidi v daném období nejvíce zajímá. Firma proto přišla s nápadem vytvořit speciální stránku, kde se každý bude moci podívat, co právě otřásá internetem, která příchuť zmrzliny je právě nejoblíbenější a jakého politika lidé vyhledávají nejčastěji. Tak vznikly Google Trendy.

Hudební skupina Tokio Hotel, oscarová herečka Keira Knightley, sci-fi seriál Hvězdná brána nebo film Zkrocená hora. To je jen malý výběr toho, co před patnácti lety hýbalo českým internetem. Při příležitosti tohoto výročí se společnost rozhodla zveřejnit historické žebříčky pro Českou republiku.

V případě hudby byl rok 2006 ve znamení stylu emo, přičemž jedním z hlavních představitelů byla německá skupina Tokio Hotel. Mezi vyhledávané hudebníky patřil také irský hudebník Glen Hansard, především díky hitu Falling Slowly, který složil společně s Markétou Irglovou. České posluchače ale zajímal také kytarista Eric Clapton či finská hard rocková skupina Lordi.

Nejvyhledávanější hudebníci — leden až prosinec 2006, ČR:

Tokio Hotel Glen Hansard Eric Clapton Lordi Ready Kirken Robbie Williams Divokej Bill Crazy Frog Madonna The Frames

Mezi celebritami byla nejvyhledávanější Kiera Knightley, jež se v téže roce poprvé objevila v roli Elizabeth v pokračování filmu Piráti z Karibiku. Druhé místo získala Victoria Beckham, která na sebe strhla pozornost na Mistrovství světa ve fotbale, kam přijela fandit svému muži, Davidu Beckhamovi. Třetí místo patří britskému iluzionistovi Derrenu Brownovi.

Nejvyhledávanější osobnosti — leden až prosinec 2006, ČR:

Keira Knightley Victoria Beckham Derren Brown Natalie Portman Emma Watson Michael J. Fox Jessica Alba Claire Forlani Angelina Jolie Paris Hilton

Českem v roce 2006 i nadále hýbal sci-fi seriál Hvězdná brána, která se dočkala v té době 10. řady. Wentworth Miller rovněž ukázal, že Útěk z vězení není žádný med, a fanoušci reality show Big Brother stále vyhledávali nové informace i přes to, že soutěž skončila v roce 2005.

Nejvyhledávanější televizní pořady — leden až prosinec 2006, ČR:

Hvězdná brána Útěk z vězení Big Brother Invaze Farscape Ztraceni Futurama Andromeda Šmoulové Přátelé

Roku 2006 mělo v českých kinech premiéru drama o milostném vztahu dvou mužů tchajwanského režiséra Anga Leeho, Zkrocená hora. Úspěch mělo také muzikálové drama Walk the Line s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli a také film s oblíbeným komiksovým superhrdinou Supermanem.

Nejvyhledávanější filmy — leden až prosinec 2006, ČR:

Zkrocená hora Walk the Line Superman se vrací Shrek Když se rozzlobíme, budeme zlí… Indiana Jones a Poslední křížová výprava Fantastická čtyřka 2 Gestapo Doba ledová 2: Obleva Okrsek 13

Patnáct let je dlouhá doba – co jste v roce 2006 vyhledávali na internetu vy? Dejte nám vědět do komentářů.