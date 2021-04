Ohebný telefon od Xiaomi: certifikace naznačuje blížící se start globálního prodeje

Společnost Xiaomi před třemi týdny představila svůj první smartphone s ohebným displejem. Model Mi Mix Fold je silně inspirován konkurenčním Samsungem Galaxy Z Fold 2, ovšem přináší i několik vlastních nápadů, například kapalinovou čočku fotoaparátu. Tento telefon se začal prodávat 16. dubna v Číně, kde se podařilo za pouhou minutu prodat 30 tisíc kusů tohoto zařízení. A kdy se dočká zbytek světa?

Podle posledních dostupných informací by mohl být globální prodej Mi Mix Fold zahájen zanedlouho, neboť v minulých dnech se v databázi IMEI objevilo označení globální verze. Zatímco čínská varianta je označována M2011J18C, databáze IMEI zaznamenala model M2011J18G. Stejný řetězec se objevil i v indickém registru IMEI, takže je možné, že Indie bude jedním z prvních mimočínských odbytišť.

So yes. Xiaomi's first-ever foldable is likely to launch globally as well. Have spotted the global variant (M2011J18G) on the IMEI database

Plus, though it does not guarantee it, the device has been registered on the Indian IMEI database too

Feel free to retweet.#Xiaomi pic.twitter.com/PfIVTMvbAl

— Mukul Sharma (@stufflistings) April 22, 2021