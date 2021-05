Ohebný Surface Duo má nové využití. Microsoft jej proměnil na herní konzoli

Jak ukázala naše loňská mega recenze, Microsoft Surface Duo rozhodně není zařízení pro každého. Tato „skládačka“ doplatila na dlouhý vývoj hardwaru a neodladěný software, přičemž alespoň tu druhou část se snaží redmonští napravit softwarovými updaty. Nyní Microsoft připravil novou funkci, která potěší hardcore hráče.

Surface Duo jako herní konzole

Microsoft vydal aktualizaci aplikace Xbox Game Pass, která je jako ušitá na míru právě Surface Duo. Dosud bylo možné hrát na tomto zařízení streamované hry stejně jako na jakémkoliv jiném telefonu; u většiny her bylo zapotřebí připojit k Surface Duo herní ovladač. Nyní je však možné použít jako herní ovladač přímo jeden z dotykových displejů – na „horním“ běží hra, na spodním jsou vyobrazená ovládací tlačítka. Toto řešení připomíná konzole Nintendo DS nebo GameBoy Advance SP.

Microsoft na tomto řešení spolupracoval přímo s vývojáři her, ovládací prvky se mohou měnit dynamicky v závislosti na dané hře. Aktuálně je podporováno 66 her, v budoucnu by se měl ještě rozšiřovat. Bohužel Surface Duo je zatím jediným zařízením, které tohle umí; majitelé Samsungu Galaxy Z Fold 2 a dalších „skládaček“ si zatím musí nechat zajít chuť.