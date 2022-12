Ohebný iPad mini není na pořadu dne, tvrdí uznávaný informátor

Apple a ohebná zařízení – to je kapitola, kterou v Cupertinu bezpochyby píší, avšak zatím nemáme ponětí, kdy si ji budeme moci přečíst. Nejprve se spekulovalo, že prvním ohebným zařízením s logem Apple bude véčkový iPhone, nyní se informátoři přiklánějí spíše k větším úhlopříčkám. Před nedávnem se například hovořilo o ohebném iPadu mini, ovšem uznávaný informátor Ming-Chi Kuo považuje existenci tohoto produktu za spíše nepravděpodobnou.

(2/3)

I think it's unlikely Apple will replace the iPad mini with a foldable iPad in 2025, which may be contrary to what some media previously predicted. It's because a foldable iPad will have a markedly higher price than an iPad mini, so such a replacement is not reasonable.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 27, 2022