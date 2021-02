Ohebný Huawei Mate X2: oficiální premiéra je údajně na spadnutí

Představovat ohebné telefony v únoru je pro Huawei takřka tradicí – platilo to jak v případě loňského Mate Xs, tak i u původního Mate X. Dle dostupných informací by čínský výrobce měl na tento obyčej navázat i letos s chystaným modelem Mate X2.

Smartphone by podle informací zjištěných v rámci získání certifikace TENAA měl disponovat osmipalcovým displejem. Oproti předchůdci by měl využívat konstrukci s ohebným displejem uvnitř namísto vně konstrukce, podobně, jako to má Samsung Galaxy Fold. Hlavní panel by tak měl doplnit ještě sekundární na vnější straně zařízení.

Nový Huawei Mate X2 by měl pohánět osmijádrový čip Kirin 9000 vyrobený 5nm technologií, který patří k nejvýkonnějším procesorům současnosti a samozřejmě nabídne také podporu 5G. Další informace o telefonu zatím nejsou potvrzené, pravděpodobně na ně ale nebudeme muset čekat dlouho.