Ohebný displej nového Razru 5G vydrží 5 let aktivního používání, tvrdí Motorola

Znovuzrozená značka Razr přichází s vylepšeným modelem s všeříkajícím přídomkem „5G“, který mj. nabídne výkonnější čipset, lepší kameru a nižší cenu. Velkým lákadlem by měl být i speciální pant s „nulovou mezerou“, díky němuž je možné zaklapnout telefon tak natěsno, že mezi něj nevsunete ani list papíru.

S ohledem na zvýšení odolnosti zařízení se výrobce rozhodl použít nerezovou ocel (s výjimkou hliníkového rámečku). Motorola na základě provedených testů udává, že nový telefon zvládne 200 000 ohnutí, což je 100 ohnutí denně po dobu delší než pět let.

Watch Moto engineers put #razr5G to the non-stop flip test in this behind-the-scenes look at how it was re-imagined. pic.twitter.com/imDEMhnzrA

— Motorola (@Moto) September 30, 2020